Reh: “La recomendación es que se sigan utilizando los barbijos en las escuelas”

El Gobierno nacional autorizó a que cada provincia decida si el tapabocas seguirá siendo obligatorio en las aulas. “Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizar o no el barbijo”, dijo el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.No obstante, ante el aumento de casos de gripe en el país y en el mundo, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) aconsejó seguir usándolo en espacios interiores y ventilar dichos ambientes.“Va a estar trabajando nuestra ministra (de Salud, Sonia Velázquez) con las distintas áreas del gobierno, pero el viernes, estuvimos participando del Consejo federal de Salud, donde la recomendación del Ministerio de Salud es que se sigan utilizando los barbijos en las escuelas”, recalcó la secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh.En ese marco, explicó que la definición se da “fundamentalmente porque no solamente tenemos circulación de virus Covid sino de diferentes virus respiratorios y hay una alta vulnerabilidad fundamentalmente de la población pediátrica al virus de Influenza y sincitial respiratorio, que no estuvo circulando en el 2020 y 2021 y que está circulando en forma importante”.Al respecto, Reh aseguró aque “tuvimos varios casos de Influenza, con un alerta epidemiológico hace un mes, con lo cual, en relación a los servicios de salud y a las unidades de terapia intensiva pediátricas que tenemos, es una preocupación para nosotros la posibilidad de tener un incremento importante en este tipo de infección respiratoria”.Consultada sobre lo que han decidido otros gobernadores, opinó que “tenemos que ser muy prudentes, ser coherentes, y más allá de las decisiones personales que uno toma, del uso o no del barbijo, tenemos que tener la garantía de que en las instituciones educativas nuestros niños estarán cuidados y por eso se pronunciaron el Cofesa y el Ministerio de Salud, de mantener las aulas cuidadas, cuidar a nuestros gurises”.