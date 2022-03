Liga del PJ plantea “el futuro electoral de los intendentes y vice”

El presidente de la Liga de Intendentes del PJ, Lucas Larrarte , se refirió en diálogo con el programa Quién Dice Qué, al encuentro que mantuvieron el pasado viernes en Victoria, del que participó el gobernador Gustavo Bordet.



En la reunión se analizaron "cuestiones de gestión y de política", relató Larrarte, que es intendente de San Salvador y presidente de la Liga del PJ.



Yendo al plano político y de cara a 2023, "vamos a consultar legalmente la norma que no permite a quien fue dos veces vice o una vez vice y en otro período intendente volver a postularse", indicó Larrarte. Según mencionó, el objetivo es "revisar si no hay impedimento o si cuenta como una tercera candidatura: la idea es que colegas abogados puedan ayudar a tener una interpretación de la norma".



El presidente de la Liga de Intendentes del PJ comentó que "la reforma de 2008 habla de que no puedan sucederse recíprocamente y nosotros nos vamos a apoyar en ese término para señalar que solamente es recíproco cuando quien está de intendente va como vice intendente; o viceversa". A lo que agregó: “Cuando no es así, no hay impedimento para que el viceintendente pueda ser una vez más intendente.



Larrarte puntualizó que "actualmente tenemos dos situaciones: viceintendentes que en la elección pasada no fueron por la reelección o compañeros que fueron dos veces viceintendentes y que ahora no podrían aspirar a una elección como intendente".



A su vez, Larrarte se refirió a que en el encuentro del viernes “lo que se abordó respecto al proceso electoral y a las reglas que lo rigen es la posibilidad de tener el pegado de boletas, cada una de las agrupaciones que formen lista en distintos territorios de la provincia y también la participación de las minorías para lo cual habría que reformar los estatutos del partido”. Dijo que esto es en pos “de la contención de los distintos sectores del peronismo por dentro del Frente de Todos”.



Manifestó que buscan “mantener la unidad del PJ y al a vez, garantizarles a quiénes participan de los procesos eleccionarios internos que tengan una participación en los fututos gobiernos”. Elonce.