Bordet: “En esta gestión de gobierno lo importante son las personas”

“Estamos desarrollando el potencial de Entre Ríos con infraestructura para la producción; inversión en infraestructura sanitaria, y estímulos al desarrollo social y educativo”, expresó el gobernador Gustavo Bordet en Tabossi.Allí entregó ambulancia, aportes para el parque industrial y la pavimentación de calles, y firmar convenios para nuevas viviendas.“Trabajamos junto al gobierno nacional y municipal para lograr obras que son necesarias para la comunidad”, dijo Bordet. En ese marco, junto a la intendenta Liliana Landra, el mandatario dialogó con vecinos y el personal del centro de salud.Recordó que en su anterior visita a la localidad "se había planteado esta necesidad de contar con esta ambulancia y hemos tomado la decisión de incorporar muchas unidades en la provincia”."Esta ambulancia forma parte de 48 más que compramos para poder atender una demanda que estaba muy contenida", dijo y agregó: "Llevamos más de 100 ambulancias compradas en estos dos años de tracción de gobierno. Primero para poder abastecer de unidades a todo el sistema hospitalario y ahora como lo estamos haciendo para toda la red de atención primaria que permita que rápidamente se traslade una persona a un centro asistencial de mayor complejidad ante una eventualidad o trabajar mucho en accidentologia en ruta"."Siempre es importante para los vecinos, para todos poder contar con esta unidad que tiene para estabilizar, con respirador si llega a ser necesario, la verdad que es muy completa ", aseguró.Destacó que "estar en Tabossi es avanzar en una gestión que venimos haciendo con la intendenta". Y recordó que hablamos de la plaza que querían construir y que ya está prácticamente lista, que los juegos están comprados y que pronto se va a inaugurar". Agregó que "pronto vamos a inaugurar aquí también 13 viviendas sociales que están prácticamente terminadas y hemos firmado con IAPV la construcción de 26 viviendas más; y otras cuatro que faltan terminar, así que se harán 30 nuevas unidades habitacionales para Tabossi".El mandatario se dirigió a la intendenta y dijo que "el proyecto que usted me había planteado cuando estuvimos recorriendo la localidad, la necesidad de poder contar con más cuadras de pavimento y estas 13 cuadras que es un esfuerzo compartido 70 por ciento aporta la provincial y 30 por ciento el municipio".En la oportunidad, el gobernador adelantó a los vecinos de la localidad que “ya está listo el proyecto, tanto el diputado (Gustavo) Zavallo como el senador (Juan Carlos) Kloss están trabajando para resolver la situación dominial para que podamos licitar muy pronto en los próximos meses, vamos a estar licitando el nuevo edificio para la escuela secundaria Nº 8 Enrique Tabossi de la localidad, que es una escuela secundaria muy necesaria, hago públicamente el compromiso de llevarlo adelante”.Asimismo, destacó “el hecho de poder llevar adelante esta obra tan importante en el parque industrial de 17 millones de pesos”, y recordó que cuando era intendente en Concordia “se empezaba a hacer el parque industrial y esta es una ciudad que tiene mucho movimiento”, entonces, “poder darle esta continuidad Liliana, que es tan importante y poder llevar adelante esta obra de infraestructura en el parque industrial”.El mandatario destacó que “hoy más allá de esta entrega de la ambulancia y aportes es también una reunión de trabajo para poder seguir poniéndonos de acuerdo y lograr obras que son importantes, cuando hay un gobierno nacional que apoya y hace obras de cordón cuneta, cloacas, a nosotros también eso nos libera fondos para poder hacer otro tipo de obras como este convenio de pavimento o la escuela secundaria”.Por último, agradeció “a todos los vecinos y vecinas de Tabossi por la hospitalidad que caracteriza a esta ciudad y es un gusto poder compartir con ustedes”.De la actividad participaron los ministros de salud, Sonia Velázquez y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación del Grupo Iapser, Mariel Ávila, el senador provincial, Juan Carlos Kloss; el diputado Provincial, Gustavo Zavallo; el presidente de IAPV, Marcelo Bisogni y el secretario de Transporte de la provincia, Néstor Landra.La intendenta de Tabossi, Liliana Landra, dijo que "es una tarde muy feliz porque estamos recibiendo esta nueva unidad de ambulancia para el centro de salud", Y resaltó que "nos ayudará con el traslado de las personas ya que al ser una localidad pequeña no contamos con un hospital, entonces esto nos ayuda a coordinar con el Centro de Salud y los distintos hospitales de la zona".La intendenta agradeció los distintos aportes que entregó el gobernador y destacó que para la localidad es "muy importante el desarrollo del parque industrial, porque es fundamental que se instalen industrias, lo que atraerá una mejor economía para la localidad y mano de obra".Valoró además la firma del convenio por 26 viviendas de IAPV, "más cuatro que estaban en ejecución y que el municipio lo realizará por administración". Y resaltó que "tenemos muchas obras para inaugurar, la verdad que para una localidad pequeña contar con el apoyo del gobierno provincial y del nacional es fundamental, ya que tenemos demanda de obras y por supuesto desde el municipio no se pueden costear. Teniendo estos apoyo es fundamental para cumplir el requerimiento de los vecinos de cloacas, veredas, de cordón cuneta, de viviendas".En la oportunidad, se entregó una ambulancia al Centro de Salud Tita Rosario Falcon.Se trata de una ambulancias tipo furgón integral marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 311CDI Street V1, denominadas de baja complejidad y equipadas con camilla de aluminio, silla de ruedas, tabla de inmovilización y traslado, collar cervical, tensiómetro, estetoscopio, tubo de oxígeno y panel de gases, entre otros elementos. Las mismas fueron adquiridas mediante licitación pública UCC, con un costo de 5.740.000 pesos cada una.En ese marco se firmaron dos acta compromiso, una para la construcción de 26 viviendas en el marco del Programa Casa Propia Construir Futuro en la localidad de Tabossi, que cuenta con un presupuesto para su ejecución de 195.112.995 pesos y, otra para la terminación de cuatro viviendas en el marco del Programa que impulsa el gobierno provincial Primero Tu Casa que cuenta con un presupuesto de 10.115.825 pesos.El gobernador entregó a la presidenta municipal un aporte para la repavimentación de calles urbanas de la localidad, un primer desembolso de 6.548.685 pesos correspondientes al 25 por ciento del total de inversión.Por otra parte, entregó la resolución a través de la cual se otorga un aporte no reintegrable de 13 millones de pesos en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, destinado a la ejecución de obras dentro del parque.