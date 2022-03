Mes de Memoria: se inauguró muestra de fotos “La Casa sin Palabras”

La muestra está ubicada en el hall de ingreso de Cámara de Diputados de la provincia. Se inauguró este lunes y permanecerá abierta al público en general, “hasta fines de marzo”.





El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano

Rubén Clavenzani, director del Museo Martiniano Leguizamón

Flavia Willinger, una trabajadora de la Legislatura

, resaltó a: “El jueves se cumplen 46 años del nefasto 24 de marzo de 1976, donde comenzó la oscuridad. Sonde se afectaron las garantías constitucionales hasta 1983. Se detectaron por una investigación hecha por el personal de la Cámara, que en forma conjunta con el Museo Martiniano Leguizamón conocieron que en su momento hubo trabajadores y trabajadoras que se habían quedado con este material, con fotos que muestran lo que ocurrió acá, para que se usaba el recinto oscuro; no existía la Legislatura, no existía la sanción de las leyes y fundamentalmente era una violenta violación a la Constitución provincial y nacional”.La iniciativa refleja “lo que se ha podido detectar en investigaciones hechas, se trata de una muestra para que la memoria siga viva. La nefasta historia argentina de esa época debe ser conocida por todos y todas, no solo por los que la tuvimos que atravesar en distintas circunstancias”.Por su parte,, aseveró aque esta muestra retrata “cómo se ocupó en ese momento la ‘Casa del Pueblo’, la Legislatura. A partir de una idea, parte del personal de esta Casa, buscaron las fuentes, las imágenes que estaban en lo que era la entonces Dirección de Prensa de Gobierno de Entre Ríos. Se produjo un vacío muy grande desde el ‘76 al ’83 respecto a imágenes fotográficas en el Museo Histórico Provincial”., contó aque las fotos fueron “seleccionadas y trabajadas digitalmente”.La muestra consta de 31 fotografías.La exposición se puede visitar de 8 a 13, hasta fines de marzo.Las fotos muestran que la Legislatura “se había transformado en un salón de eventos, en tono de desprecio hacia la labor que en tiempo de democracia se realizaba allí. Se hacían en la ‘Casa del Pueblo’ exposiciones de avicultura, curso de inversiones”.