Productores hicieron asamblea a la vera de Ruta 14 en el acceso a Gualeguaychú

Video: Productores se movilizan a Ruta 14 como protesta ante las medidas del Gobierno

Política Productores se movilizan a Ruta 14 como protesta a las medidas del Gobierno

La proclama del sector:

Una importante movilización de productores y dirigentes del sector agropecuario entrerriano se desarrolló en la tarde del lunes, con una caravana que avanzó por la Autovía 14 hasta la intersección con Ruta 16, en el acceso a Gualeguaychú, donde se escucharon discursos de los referentes del sector.Sergio Dalcol, de la FAA de Gualeguaychú dejó en claro que pedirán medidas de acción inmediata como paros, movilizaciones y exigir a la Mesa de Enlace Nacional escuchar el malestar de las bases."Estas firmes y no vamos a dar un paso atrás. El Presidente nos va encontrar luchando con la verdad y la ley porque hay pedidos al Congreso que se derogue estos decretos por ser inconstitucionales", recalcó Dalcol.Por su parte, el vicepresidente de la FAA aseguró que "predomina la incertidumbre y falta de certezas. Producir con más de 70 impuestos es imposible porque nos pisan la cabeza"."Venimos a decirle basta a Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, porque siempre se le mete la mano al que produce. Tenemos que consensuar un plan de lucha", cerró Martiarena.Colombatto trató al "gobierno de mentiroso, con funcionarios que no sirven para nada en un país con 50 por ciento de pobres que va camino a ser Venezuela".Comparó "a los productores uruguayos que se levantan todos los días sólo pensando en trabajar cuando nosotros estamos tratando de que no nos tape el agua. Encima tenemos un gobernador [por Gustavo Bordet]que no atiende y llega tarde a los reclamos".Elvio Guía subrayó que "otra vez nos ponen en la ruta en Gualeguaychú. Esto no solo es por las retenciones sino por la realidad productiva actual. Nosotros no aumentamos la carne, la leche o el pan. Tenemos problemas con los arroceros, con 20 mil pequeños ganaderos o con los isleños por la indefinida ley de humedales".En silencio y con atención los presentes acompañaron los discursos. En el aire la preocupación por la situación económica se mezcló con un cielo plomizo.

Productores hicieron una asamblea en la Ruta 14: "La proclama del campo" by ELONCE Paraná on Scribd