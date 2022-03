Este martes habrá una nueva reunión para reglamentar la Ley de Enfermería

El objetivo es avanzar en la reglamentación de la Ley de Enfermería, que fue sancionada en octubre y promulgada en noviembre del año pasado. Desde UPCN reclamaron la presencia de los ministros de Salud y de Economía, y manifestaron su “preocupación” por la ausencia de definiciones sobre algunos aspectos clave, como el nuevo escalafón y las condiciones salariales, indicó la secretaria Gremial, Carina Domínguez.



Este martes a las 8:30 se reunirá de manera virtual de la Comisión Asesora de la Reglamentación de la Ley de Enfermería.



En el encuentro anterior se realizó un pedido expreso -que nació de UPCN- para que se discuta el nuevo escalafón y las condiciones salariales. “Era una de las prioridades, pero fue quedando en un segundo plano porque se empezó a avanzar en otros aspectos de la norma, como el régimen de concurso, las capacitaciones, el régimen de promoción”, indicó Domínguez.



Desde el gremio vienen solicitando que funcionarios del Ministerio de Economía se sienten a la mesa de la comisión y planteen una propuesta en este sentido.



UPCN también solicitó la presencia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, para “avanzar en algunas definiciones que son de carácter más político”.



“Todavía no hemos tenido respuesta sobre la posible presencia del Ministro de Economía ni de la Ministra de Salud”, dijo Carina Domínguez.



Una de las preocupaciones del gremio es la lentitud con la que se viene trabajando para reglamentar la norma, que fue sancionada en octubre y promulgada en noviembre del año pasado. “El plazo de reglamentación es de 180 días. Ya van más de 90 y todavía no se ha podido establecer el nuevo escalafón y los adicionales especiales que se contemplan en la ley”, señaló, al tiempo que advirtió que el gremio no va a aceptar que la norma quede en letra muerta y se reduzca solo a un texto de buenas intenciones. (APF)