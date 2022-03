UPCN pide regularizar situación de monotributistas en hospital de Gualeguaychú

Casino

Carina Domínguez estuvo en la ciudad del sur entrerriano donde mantuvo reuniones con trabajadores de casinos y del hospital Centenario. También se reunió con la Directora Departamental de Escuelas, Marta Landó, y participó de una amplia convocatoria con dirigentes, delegados, trabajadoras y trabajadores de organismos del Estado."El gobierno no puede sostener la condición de monotributistas de un grupo importante de trabajadores en el hospital de Gualeguaychú, que cumplen funciones regularmente en distintas áreas, lo que demuestra que son necesarios", manifestó la Secretaria Gremial.Explicó: "El viernes realizamos una recorrida por el hospital. Escuchamos los reclamos de trabajadores monotributistas que facturan y el hospital les abona el sueldo. Es una situación irregular" afirmó, por lo que se tomó la decisión de elevar un petitorio a las autoridades para solicitar que se regularice. Es importante la presencia del sindicato. Se gestionará además, una reunión en el Ministerio de Salud y no se descartan medidas de fuerza en caso de no tener respuestas.Domínguez destacó que "trabajan en Enfermería, también en las áreas de Limpieza, Mantenimiento y en particular, Seguridad. En cada oficina hay trabajadores en esta condición, lo que revela que el hospital no podría funcionar si no fuera por este personal precarizado que no tiene cobertura de obra social ni ART, y tampoco aportes jubilatorios. Es un número significativo en función de la cantidad de personal total de ese hospital. Esto se asemeja a una tercerización de servicios", remarcó.Al iniciar la recorrida, el jueves por la noche, mantuvo un encuentro con los trabajadores del casino, donde también se registra una situación conflictiva debido a las condiciones de trabajo y otros reclamos vinculados a la función de Pagadores. "Decidimos hacer el planteo del sector a través de un petitorio dirigido a las autoridades del IAFAS y en una reunión tratar de alcanzar soluciones", adelantó Domínguez.Con la Prof. Marta Landó, Directora Departamental de Escuelas, Domínguez abordó el pase a planta permanente y estabilidad que se va a firmar próximamente; consideró la realidad de las escuelas en el departamento y la metodología de trabajo que el gremio viene llevando adelante con la Departamental.Con la participación de delegados, dirigentes y militantes de todos los organismos en esa ciudad, se realizó una gran convocatoria. "Hicimos un repaso de los logros de los últimos meses, en especial, el resultado de la paritaria, el pase a planta permanente y la ley de Enfermería. Otro de los asuntos considerados fue el proceso eleccionario que tendrá lugar este año. Hubo un apoyo unánime a la delegación Gualeguaychú, a todo el trabajo que viene llevando adelante Luis Aguilar y el equipo que conduce, con el que han logrado que la delegación crezca", destacó.Asimismo, "la conducción provincial recibió un gran respaldo. Fue una ocasión para hablar de la movilización de los afiliados al gremio, de su participación en las próximas elecciones para convalidar la conducción provincial que lidera José Allende y todos los objetivos que tenemos a futuro, en especial la defensa de la carrera administrativa".