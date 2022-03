Presidente de una Junta de Gobierno debe devolver más un millón de pesos

El presidente de una Junta de Gobierno de Entre Ríos debe devolver al Estado más de un millón de pesos no rendidos y correspondientes al ejercicio 2018.La sentencia administrativa la dictó el Tribunal de Cuentas el 4 de febrero, pero recién se conoció este mes.Según el dictamen, el organismo de control que preside el exdiputado provincial Diego Lara condenó a Edgar Marcial Mattos, presidente de la Junta de Gobierno de Médanos, ubicada en el departamento Islas del Ibicuy, a devolver la suma de $1.378.623, más intereses.La sentencia se dio en el marco de un juicio de cuentas. El proceso se abre cuando no se presenta la rendición de cuentas (omisión renditiva) o la misma es objeto de observaciones (deficiencia o falsedad en la rendición).El juicio tiene por objeto el enjuiciamiento o examen de la gestión administrativa del funcionario o agente, respecto de los bienes del Estado.Según la sentencia, Mattos fue declarado en rebeldía en el proceso porque nunca se presentó para brindar una explicación ante el organismo de control sobre por qué no rindió el monto mencionado.Al resolver, los vocales recordaron que el criterio en casos donde el enjuiciado es declarado en rebeldía «es suficiente para condenarlo a devolver las sumas recibidas».Más allá de esto, se consignó que en la etapa de producción de pruebas la Secretaría Contable constató «la no rendición de cuentas requeridas», con lo cual se confirmó el incumplimiento renditivo.La sentencia fue firmada por Lara y los vocales María de los Ángeles Moia y José Luis Gea Sánchez. Fuente: Entre Ríos Ahora.