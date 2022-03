Asumió la nueva directora del hospital de María Grande

El hospital Francisco Castaldo de la ciudad de María Grande cuenta con una nueva directora. Este sábado, el director general del Segundo y Tercer Nivel de Atención, Javier Damiani, visitó el nosocomio y, mediante entrega del Decreto Nº 478/22, hizo efectiva la designación de la técnica radióloga María Victoria Sacks al frente de la institución, quien sucede a Martín Ginestar en el cargo.Allí, Damiani referenció: “Consideramos que María Victoria tiene el perfil adecuado para conducir un establecimiento de salud, tiene ascendencia sobre esta institución precisamente por sus años de trabajo en la misma: conoce el manejo del hospital, todo lo que es la Guardia, la urgencia, la emergencia”. Y agregó: “En su momento hemos consultado al doctor Martín Ginestar, al comenzar a pensar en quién podría sucederlo en el cargo, y entre los nombres que brindó, con quienes estuvimos trabajando, se observó que María Victoria Sacks era la persona indicada”.Cabe mencionar que, además, asistieron a la puesta en funciones el intendente Héctor Solari y la vice intendente María Schamlé; el senador Juan Carlos Kloss (Frente Creer Entre Ríos - Paraná), los ex directores del hospital Julio Vierci y Gustavo Lara; los ex intendentes Carlos Castaldo y Hugo Maín; personal del hospital; familiares de la nueva directora y del director saliente.La nueva directora manifestó: “Asumo este nuevo rol convencida, por la capacidad que tiene el hospital y por el equipo de trabajo que me acompaña”, indicó quien se desempeña hace más de ocho años en la institución, “así que conozco el personal y las ganas que tenemos todos de ver crecer nuestro hospital”. Asimismo, Sacks compartió que se siente “orgullosa y emocionada” de poder ser la primera mujer y la primera no médica en asumir en el cargo; en este sentido, valoró que el Ministerio de Salud apoye a otras profesiones “y les dé lugar para administrar los recursos que garanticen la atención de salud”, expresó.En cuanto al perfil de su gestión, adelantó que el objetivo va ser “garantizar la atención de salud, administrando los recursos para todos los vecinos de María Grande que acudan al hospital; siempre valorizando las políticas públicas que se implementan desde el Ministerio de Salud , tanto de la Provincia como desde la Nación, y que nosotros seamos los conectores que hagan llegar esas políticas dando respuesta nada más y nada menos que a la salud, tanto para asistir en las enfermedades como para promover la prevención”.Finalmente, señaló que también encara esta nueva función con la expectativa de poder abarcar más especialidades, en pos de brindar una atención de calidad, cada vez mejor, y que la comunidad de María Grande se sienta contenida y acompañada; “sé que cuento con un equipo: enfermeros, médicos, los profesionales y los no profesionales, que va a trabajar para eso”, concluyó Sacks.Por su parte, el director saliente, Martín Ginestar, indicó sobre su gestión: “Fueron ocho años, de un arduo trabajo que se trazó sobre ejes fundamentales en la atención primaria de la salud y en lo que es el servicio de las distintas áreas de nuestro hospital, haciendo hincapié en aquellos sectores en los que había que solucionar temas de aparatología e infraestructura”.En un breve balance sobre su gestión al frente del hospital, el profesional recordó que en este período se gestionaron equipos de diagnóstico por imágenes, una ambulancia cero kilómetro, un ecógrafo, un lavarropas industrial y doce camas ortopédicas; a nivel infraestructura, cabe mencionar el cambio del techo en un ala del hospital y el acondicionamiento de las salas para la atención de pacientes con Covid; en tanto que a nivel epidemiológico se afrontaron brotes de gastroenteritis, el brote endémico del Dengue de comienzos de 2020 y luego la Pandemia por Coronavirus.“Estos últimos, fueron años de incertidumbre y de temor, pero por cierto de mucho trabajo, acompañados por un estado presente, encabezado por nuestro gobernador y nuestra ministra de Salud, Sonia Velázquez, que estuvo siempre atenta a las necesidades de nuestra ciudad y de esa manera es que hemos logrado estos avances”, refirió.Ginestar explicó: “Ya habiendo trascurrido estos ocho años y entendiendo que personalmente cumplí un ciclo, he decidido dar un paso a un costado; me retiro con el dolor de dejar un lugar que he venido ocupando con mucho amor, trabajo, empeño y dedicación, pero también sabiendo que he dejado todo”. Tras lo cual completó: “Me retiro muy agradecido y deseándole lo mejor a la nueva dirección de nuestro hospital”.Cabe mencionar que el profesional seguirá ligado a la institución: continuará brindando servicio como médico cardiólogo, cargo que obtuvo por concurso.