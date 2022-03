Covid 19: entrerrianos podrán aplicarse dosis extra para viaje al exterior

En virtud del anuncio del Ministerio de Salud de la Nación de habilitar a las jurisdicciones a colocar nuevas dosis de vacuna contra Covid-19 por motivo de viaje al exterior a aquellas personas que deban acreditar dos aplicaciones de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, la cartera sanitaria entrerriana adhirió a esta disposición. Así, a través de una circular dirigida a los directores, coordinadores departamentales, referentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones y equipos de vacunación de todos los departamentos, se precisaron las condiciones para su instrumentación, que se hará efectiva desde el próximo lunes (21 de marzo).







En este sentido, entre los requisitos necesarios para acceder a esta posibilidad que se empezará a ofrecer en el territorio entrerriano será necesario presentar la documentación que acredite el viaje, cumplir con un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis y firmar un consentimiento informado.







Se aclaró que la aplicación de esta dosis extra, actualmente, no está indicada para la población en general. Esto se debe a que la medida no obedece a una recomendación sanitaria, sino que se trata de una habilitación excepcional a efectos de que los ciudadanos argentinos que tengan programados viajes al exterior puedan satisfacer los requisitos administrativos para el ingreso a aquellas jurisdicciones en las que se exige tener colocadas al menos dos dosis de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como ocurre al procurar ingresar a Estados Unidos o la Unión Europea.







La aplicación de estas dosis extra contra el Covid-19 estará sujeta a las particularidades de quien la solicite, en función de su estado de salud y de haber cumplido con un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la aplicación de la última dosis. Dado que esta vacunación responde a una decisión personal, deberá existir una constatación fehaciente del viaje y la firma de un consentimiento informado donde se explicite las condiciones enumeradas.







Es así que, las personas de 18 años en adelante que demanden la aplicación por motivo de viaje y que no cuenten en su esquema (incluyendo el refuerzo) con dos dosis de vacunas aprobadas por la OMS, podrán recibir esta dosis extra, que se llevará adelante con las vacunas de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, según disponibilidad.







En todos los casos, los interesados deberán acudir con carnet de vacunación, DNI y presentar copia de la documentación que acredite el viaje, la cual permanecerá archivada en el vacunatorio, junto al consentimiento informado completo y firmado.







En Paraná, la colocación de la dosis extra se llevará a cabo en el hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto, de lunes a viernes en el horario de 8 a 10, a aquellas personas que cumplan con las condiciones y acudan con todos los requisitos.







Finalmente, desde la cartera sanitaria nacional se informó que el país cuenta con las dosis necesarias para iniciar, completar esquemas y aplicar dosis de refuerzos en toda la población objetivo.