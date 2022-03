Gisela Schumacher, postulante al STJ expuso ante el Senado

Foto 1/2 Foto 2/2

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista) llevó adelante este viernes la audiencia pública a Gisela Schumacher, aspirante a vocal de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos.



La postulante a Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos expuso este viernes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, tal como lo establece el artículo 19 del reglamento de la Cámara, el cual describe que el objeto de la audiencia pública es conocer al candidato o candidata al cargo, su motivación personal y laboral, plan de trabajo, valores éticos, vocación democrática y situación patrimonial.



En su exposición, Gisela Schumacher se presentó ante los Legisladores, respondió preguntas y habló de los desafíos que esta nueva función representará para ella.



En ese sentido, al ser consultada por el senador Marcelo Berthet (San Salvador - Frente Justicialista Creer Entre Ríos), sobre cuáles serían sus aportes para aumentar la eficiencia en el ejercicio de sus funciones en caso de acceder a la vocalía, Schumacher dijo tener "muchas ideas, y muchas ganas de desarrollar innumerables aspectos que podemos trabajar", y se declaró "muy respetuosa de la institucionalidad entrerriana en todos sus poderes".



"Mis expectativas por lo menos en lo inmediato tienen que ver con trabajar la problemática de la violencia de género, con contribuir a través de mi experiencia y mi trabajo" sobre "una problemática que atraviesa todos los fueros y todas las instancias, y nos interpela a que nos ocupemos en forma urgente", señaló.



Luego acotó que "otra órbita" a trabajar "es el acceso a la justicia". Sobre ese aspecto, recordó su labor en el marco del programa "La Justicia va a los barrios" y afirmó: "Cuando uno trabaja en esos aspectos territoriales del Poder Judicial advierte que hay muchas cosas que no se ven sentados en un escritorio y si bien mi obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes que es lo que uno jura cuando jura para estos cargos, cumplir y hacer cumplir tiene que estar atravesado por los desafíos y la mirada filosófica e ideológica acerca de la función del derecho. Y esa mirada en mi opinión tiene que estar dirigida a considerar la enorme cantidad de vulnerabilidades que tienen las personas en nuestra sociedad".



En otro orden, a raíz de una pregunta de la senadora Nancy Miranda (Federal - Frente Justicialista Creer Entre Ríos) se refirió al Consejo de la Magistratura del que fue integrante e indicó que la función del organismo podría mejorar "con la implementación de la paridad de género" en esa área.



También respondió sobre la actuación judicial en casos de violencia de género. Luego de poner de relieve la cantidad de causas al respecto en que interviene el servicio de justicia, afirmó que los recursos y herramientas para hacer frente a esta problemática no alcanzan: "No es suficiente, en la medida que siga habiendo femicidios y personas víctimas, nunca será suficiente; sí creo que hay que trabajar mucho y con mucha responsabilidad", puntualizó.



Luego de la consulta por parte del senador Armando Gay (Concordia – Frente Justicialista Creer Entre Ríos) sobre el fuero contencioso administrativo, el presidente de la Comisión dio por terminada la audiencia.



Estuvieron presentes en el Recinto el presidente de la Comisión Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista Creer Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador - Frente Justicialista Creer Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal - Frente Justicialista Creer Entre Ríos), Armando Gay (Concordia – Frente Justicialista Creer Entre Ríos), en tanto vía streaming, el senador Rubén Dal Molín (Federación - Juntos por el Cambio).



El paso siguiente a esta instancia, de acuerdo a lo que marca el reglamento del Senado, es la confección del Dictamen por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, aconsejando la aprobación o rechazo del acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo, lo que a posteriori será tratado en sesión pública por el cuerpo.