Fernández: fueron "demasiados años para pelearnos, es tiempo de trabajar unidos"

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy en la casa de gobierno de Tucumán la entrega de 100 patrulleros y la firma de un convenio de colaboración para la construcción de dos alcaidías por casi 600 millones de pesos con el objetivo de avanzar en una solución a la crisis carcelaria en ese distrito."Hay un tiempo de la Argentina que, de una vez y para siempre, tenemos que inaugurar, y es el tiempo de trabajar unidos, de trabajar juntos", afirmó el mandatario luego de recorrer los móviles, y remarcó que "ya tuvimos demasiados años para pelearnos y marcar diferencias".En la capital provincial, Fernández estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el gobernador Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, además de funcionarios, intendentes, legisladores y miembros de la Justicia provincial."Estamos viviendo un momento bisagra en la Argentina", dijo el Jefe de Estado y resaltó que "tenemos que unirnos para resolver los problemas, porque todo tiene sentido en la política si se hace para mejorar las condiciones de vida de la gente"."Empezamos una etapa donde los encuentros deben ser lo corriente y no lo excepcional", convocó.Señaló que "hemos venido con un fin muy específico, que es ayudar a resolver un problema que existe y sigue siendo un problema para millones de argentinos", y valoró "todo el esfuerzo y el empeño" brindado por los agentes "para ciudarnos, protegernos y darnos la seguridad que merecemos"."La seguridad no tiene ideologías, no es un problema de derecha o de izquierda, es un problema de los ciudadanos y debemos resolverlo, y el primer modo es prestigiando a nuestras fuerzas, a las provinciales y las federales", indicó."El crimen organizado es el narcotráfico, es la trata de personas, y contra eso las fuerzas federales deben trabajar mancomunadamente con las fuerzas de cada lugar de la Patria", aseguró.En tanto, Jaldo resaltó que "hoy estamos cumpliendo, una vez más, la palabra empeñada para con la comunidad de Tucumán, como así también con nuestra institución policial", y destacó la presencia del Presidente, quien "está permanentemente a nuestra par para que las tucumanas y tucumanos, en un área tan importante como la seguridad, podamos cumplir con nuestras metas y objetivos".Aníbal Fernández, por su parte, resaltó el "trabajo difícil y arduo" de los agentes de seguridad, y subrayó que "hay que satisfacerlo generando muchas más capacitaciones, mucho más volumen y más tareas, que nosotros estamos dispuestos a hacer".A su vez, en su condición de titular del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, el ministro remarcó el objetivo de "enfrentar al delito del narcotráfico, así como la trata de personas y el ciberdelito".

La rúbrica de los convenios, cuya inversión asciende a 596.546.598,85 pesos, posibilitará el inicio de las obras de construcción de las alcaldías en las localidades de Río Seco, en el centro-sur de la provincia, y Delfín Gallo, ubicada a 10 kilómetros de la capital provincial.Los trabajos se enmarcan en el Programa de Asistencia para la Seguridad que tiene como objetivos principales fortalecer las instituciones del sistema de seguridad interior y crear espacios físicos adecuados para garantizar la custodia de las personas detenidas, respetando sus derechos y resguardando su salud física y mental.