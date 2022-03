El Senado se encamina a aprobar el acuerdo con el FMI: se votaría a medianoche

El acuerdo con el FMI va camino a ser aprobado por el Senado en una sesión que, por un lado, marcará un hito por ser la primera vez que una operación de crédito con el organismo pasa por el Congreso, y por el otro, dejará una evidencia más de la pelea entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.Según pudo corroborar, el proyecto resultaría aprobado cerca de la medianoche con una amplia mayoría: Alrededor de 57 votos a favor entre oficialistas y opositores, mientras que los rechazos o las abstenciones de los más cercanos a Cristina Kirchner rondarían las 15 voluntades.Como presidenta del Senado, Cristina Kirchner decidió cumplir con su rol institucional a pesar de su malestar y el de su entorno por la negociación con el FMI. Sabiendo que todos los ojos estarían puestos en lo que haría ella, se sentó puntualmente en el estrado de la presidencia y a las 14:05 abrió formalmente la sesión, con 48 senadores presentes.Fiel a su estilo, la vicepresidenta no se quedó mucho tiempo y se retiró mientras exponía el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), el primero de los 40 senadores que se anotaron para hablar.Su lugar lo ocupó la presidenta provisional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesema Abdala (Frente de Todos) y, poco después, la santafesina Carolina Losada (Juntos por el Cambio), que debutó como vicepresidenta de la Cámara.

El detrás de escena del Senado

La fractura en el Frente de Todos que quedó expuesta en la Cámara de Diputados y en los últimos gestos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no es tal en el bloque de senadores, según afirmaron algunos de sus voceros antes de la sesión."El clima interno en el bloque es bueno, se acordó que todos digan lo que tienen que decir", señaló a iProfesional un operador parlamentario de la bancada oficialista. Según detalló, "no es como en Diputados, acá está mejor".No obstante, los senadores de La Cámpora que rechazan el acuerdo con el FMI optaron por el silencio. La mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos y fiel espada parlamentaria de Cristina Kircher, fue el ejemplo paradigmático.A pesar de que toma la palabra en todas las sesiones, Sagasti mantuvo silencio en esta oportunidad al igual que el porteño Mariano Recalde, la fueguina María Eugenia Duré y el rionegrino Martín Doñate. El neuquino Oscar Parrilli y la bonaerense Juliana di Tullio, fieles a la vicepresidenta, tampoco se anotaron para hablar.

El discurso de la "responsabilidad"

Del sector díscolo del Frente de Todos solo tomaron la palabra la chaqueña María Inés Pilatti, la neuquina Silvia Sapag y la puntana María Eugenia Catalfamo, quien calificó el préstamo del FMI otorgado en 2018 como "la mayor estafa en la larga y triste historia que tiene la relación entre el FMI y la Argentina".Fueron varios los senadores de Juntos por el Cambio que tomaron la palabra en el recinto aunque, para algunos de ellos, fueron demasiados. "Está todo cerrado, no era necesario tantos oradores, era una sesión para que hablaran ocho y listo", opinó ante iProfesional uno de los principales referentes de la bancada opositora.Casi todos los discursos del interbloque que preside Alfredo Cornejo pusieron de relieve el contraste con la división del Frente de Todos. Humberto Schiavoni, presidente del bloque PRO, remarcó que la oposición "vota monolíticamente".Además, destacó la "responsabilidad" de Juntos por el Cambio por votar a favor y ayudar así a que el país no entre en default con el FMI el próximo 22 de marzo, al igual que lo hizo el cordobés Luis Juez.En tanto, el porteño Martín Lousteau contrastó que "ha habido una irresponsabilidad muy grande por parte del oficialismo" tanto en la demora en presentar el proyecto como en la votación dividida.La decisión de Juntos por el Cambio de habilitar el tratamiento del proyecto velozmente y votar a favor le permitió al presidente Alberto Fernández sortear la resistencia del kirchnerismo, pero el panorama que se abrió para el Gobierno en el Congreso a partir de este debate no es alentador.