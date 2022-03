Fernández: "llevamos entregadas 40 mil viviendas en todos los lugares del país"

El presidente Alberto Fernández expuso que "llevamos entregadas 40.000 viviendas en todos los lugares del país, y las viviendas llegan más allá de quienes gobiernan", al encabezar este mediodía en la ciudad de Salta un acto de entrega de viviendas y créditos Casa Propia para la construcción, ambos en el número 40 mil de su gestión.El mandatario valoró que "cada obra pública mejora la vida de los que habitan esta patria, y por eso la vamos a seguir impulsando" y precisó que "hoy estamos construyendo más de 100 mil viviendas y hay casi 3.900 obras diseminadas a lo largo de todo el país", detalló acompañado por el gobernador, Gustavo Sáenz; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la intendenta local, Bettina Romero.Explicó que "vamos a seguir construyendo viviendas hasta el último día porque los argentinos y las argentinas lo necesitan y porque tienen derecho a tener un techo digno en el siglo XXI".De la actividad participaron también la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos.El Presidente convocó a "encarar un tiempo distinto, donde unidos podamos resolver los problemas que tienen los argentinos en un escenario tan cambiante como el que vive el mundo".Aseguró que seguir entregando créditos para la construcción y viviendas "es hacer una mejor Argentina y es una Argentina que la construimos entre todos".Por su parte el ministro Ferraresi destacó la importancia de transformar el sueño de la casa propia en un derecho y aseguró que el Gobierno nacional vino "a construir un país en el que los derechos se cumplan a partir de sostener estas políticas públicas a lo largo del tiempo".Sobre los créditos para la construcción de la vivienda, Ferraresi valoró el carácter federal de su asignación "a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de que lleguemos a cada uno de los rincones de la Argentina" y aseguró que el país "tiene 2.163 municipios y hay créditos en 1.951 municipios de la Argentina".El gobernador Sáenz expresó que "hoy le vamos a cumplir el sueño a casi 300 familias que van a poder tener lo que con derecho les corresponde que es su techo propio y eso es gracias a la financiación, a la mirada federal de un gobierno nacional que entiende que igualdad de oportunidades es que cada salteño, catamarqueño, tucumano tenga las mismas oportunidades que cada porteño, cordobés y santafesino. Gracias por esa mirada federal que no se pregona sino que se practica con hechos".Además, le agradeció "al Presidente y al Ministro de Obras Públicas que, a pesar de no haber sido votado el presupuesto, herramienta fundamental para el que gobierna, que no se le niega a nadie, ni al gobernador, ni al intendente y, muchos menos al Presidente, tenemos la palabra del Presidente y de los Ministros de que las obras que habían sido comprometidas, conveniadas, licitadas para la provincia de Salta se van a hacer".En tanto, la intendenta Romero señaló que "el déficit habitacional que se sufre en Salta se resuelve con inversión y obras como las que hoy estamos viviendo". También destacó la "mirada federal del Gobierno" y señaló que esta iniciativa representa a "la Nación, provincia y municipios trabajando todos en conjunto para resolver los problemas de la gente".Durante la actividad el Presidente otorgó las llaves de cinco unidades que fueron financiadas por la Nación en el barrio Pereyra Rozas, en el norte de la capital provincial, mediante el programa Reconstruir, que tiene como objetivo la reactivación y finalización de las obras que fueron paralizadas en su ejecución por parte del gobierno anterior.A través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ya fueron otorgadas 40 mil casas y hay otras 102.022 en ejecución en todo el país. Este año está previsto iniciar la construcción de 49.402 unidades y el próximo de otras 101.219.En Salta fueron entregadas 2.461 viviendas y hay 2.603 en ejecución. Además, se encuentran en licitación otras 181, con una inversión de más de 1.600 millones de pesos, que corresponden a Procrear II. La inversión total destinada a nuevas viviendas supera en la provincia los 16.200 millones de pesos.