Video: ex combatientes reclaman cobertura de salud y marcharon en Buenos Aires

#Urgente

?? La Policía reprime a los ex combatientes de Malvinas de todo el país que se movilizan a la puerta de la sede central del Pami por la atención de salud. pic.twitter.com/JK9TgUv5rx — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) March 16, 2022

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles, en las inmediaciones de la sede central del Pami, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando la Policía reprimió a ex combatientes de Malvinas, que viajaron desde distintos puntos del país para manifestarse en reclamo de coberturas de salud.A dos semanas de cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, ex veteranos provenientes de 20 provincias sufrieron el enfrentamiento con los efectivos policiales. Un ex combatiente que estuvo en Buenos Aires, dialogó con Elonce y explicó cuál era el recamo, qué sucedió y los resultados obtenidos.“Hemos cursado los pedidos por mail y por todos los canales normales para contactarnos con la directora del Pami y todo su equipo, y no hemos tenido respuesta. Mantuvimos varias reuniones y seguimos con la misma historia”, recordó.“Por eso, consideramos que era necesario manifestarse, frente al Pami para que la directora nos atienda, pero una vez más, no lo conseguimos”, contó el veterano y agregó que “pedimos que vuelva a funcionar la“En la ciudad de Paraná, hay muy poca cobertura, pero hay otras provincias que no tienen absolutamente ninguna cobertura. Por eso, nos organizamos para llevar adelante el pedido, que la Ley 191 que está vigente y se ponga en funcionamiento”, relató Eguías y relató que “ahora, si tenemos algún problema, debemos pagar todos los costos. Hay muchachos en otras provincias, que están totalmente desamparados”, sostuvo.“Este problema motivó la manifestación en Buenos Aires. Lo único que queríamos, esta hablar con la señora (Luana) Volnovich para solicitarle que ponga en funcionamiento esa Ley que está vigente. Pero no nos quisieron recibir”, resumió en diálogo con Elonce y agregó que “no nos atendieron“Los 40 años de la Guerra de Malvinas, nos encuentra a los ex combatientes, en una situación muy mala y es lamentable. Si bien con la provincia y la Municipalidad, estamos trabajando muy bien y estamos contentos con ellos, pero en la Nación, tenemos muchas deudas pendientes.En cuanto al reclamo que llevaron a la sede del Pami, el veterano contó que “ante la ausencia de las primeras líneas del organismo, no nos quedó otra que firmar un convenio, como lo hemos hecho otras veces, en el que nos prometieron que en 30 días, van a ver si ponen en práctica la ley que está vigente. Así que esperaremos”, sostuvo.