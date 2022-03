Kueider sobre acuerdo con FMI en Senado: "Habrá amplia mayoría para aprobarlo"

Para este jueves a las 14hs está convocada la sesión especial la Cámara de Senadores para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya tiene media sanción de Diputados. La sanción definitiva que de la ley autoriza al Gobierno a cerrar la negociación con el organismo multilateral de crédito para el refinanciamiento de la deuda contraída en 2018 por la gestión de Mauricio Macri.



"Por lo que venimos hablando con los senadores de los distintos bloques, va haber una amplia mayoría para aprobar el acuerdo. No habrá mayores dificultades para que tenga la aprobación” evaluó por estas horas el senador nacional del FdT por Entre Ríos, Edgardo Kueider.



El legislador, que tuvo una participación activa para tender puentes con los distintos bloques para dar sanción definitiva al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, volvió a manifestar la importancia de acordar con el FMI: “Si no pagamos entramos en default. No tenemos la plata para pagar y hay que refinanciar la deuda, que es lo que hizo el Presidente y Ministro de Economía, consiguiendo cuatro años y medio de gracia para empezar a pagar".



Agregando que mañana los senadores tienen la responsabilidad de “evitar que la Argentina caiga en una situación donde millones de argentinos van a pasar por una situación de zozobra. Todos conocemos las consecuencias que acarrea un default. ”.



“Nadie quiere al FMI, yo no estoy de acuerdo con ir al Fondo monetario” enfatizó Kueider. Al mismo tiempo que recordó “nosotros no estamos yendo al fondo, el fondo ya está acá y estamos tratando de ver como salimos”.



Destacando que el gobierno ha llegado a un acuerdo “inédito, porque es muy distinto a los acuerdos que tradicionalmente el FMI hace con los países, donde exige reformas laborales, jubilatorias y en este caso no ha tenido este tipo de exigencias, sino, que el país ha logrado imponer algunas condiciones como pagar después de 4 años y medio de gracia, en base al crecimiento y recuperación de la Argentina”.