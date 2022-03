Detenido por ataque al despacho de Cristina Fernández tenía un plan social

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, informó que uno de los detenidos por el ataque al Congreso durante la sesión de la Cámara de Diputados del jueves último por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era beneficiario del plan Potenciar Trabajo, por lo que ya fue dado de baja.



"La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta" Cristina Fernández, expresó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.



Desde esa red social, Zabaleta consignó: "Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Fernández era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja".



Se trata de Oscar Ramón Santillán, el primer detenido por los incidentes frente al Congreso. El hombre de 54 años quedó imputado de incendio y daño agravado, y será indagado. No cuenta con antecedentes delictivos y, según fuentes con acceso a la causa, tampoco pertenecería a ninguna agrupación política.



De acuerdo a información del ministerio Público Fiscal porteño, Santillán está casado y vive con sus tres hijos en la ciudad de Monte Grande, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Percibía 33.000 pesos mensuales bajo el plan Potenciar Trabajo.



Según su perfil de Facebook, se desempeña como “administrador” del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) desde el 20 de octubre de 2018. Otro de los detenidos, el venezolano Jaru Alexander Rodríguez Carrero, también pertenece a la misma agrupación.



En la causa hay, hasta este momento, ocho personas identificadas como los presuntos responsables de los incidentes contra el Congreso y, en particular, contra el despacho de la vicepresidenta. Además, fuentes judiciales adelantaron que buscan identificar a otros agresores.



Uno de los detenidos fue detenido el lunes pasado en San Isidro, provincia de Buenos Aires, y fue identificado como Jaru Alexander Guerrero Rodríguez, vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). El otro apresado por la justicia porteña es Oscar Santillán, sobre quien ya recae la prisión preventiva después de una audiencia del lunes por la mañana.



La detención de Santillán había sido pedida por exhorto a la Justicia bonaerense por el juez penal y contravencional de Faltas porteño Norberto Circo. El juez instruye una causa por “atentando a la autoridad, lesiones y daños contra el patrimonio porteño”, luego de las agresiones perpetradas a policías y los daños materiales a la ciudad de Buenos Aires. (TELAM/La Nación)