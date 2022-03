Presentaron un proyecto para crear “Billetera Entre Ríos”: en qué consiste

La diputada provincial por el radicalismo, Lucía Varisco, presentó en la Cámara baja, un proyecto de Ley por el cual se crea el Programa de Fomento del Consumo denominado "Billetera Entre Ríos" con el objeto de estimular la demanda de bienes en el territorio entrerriano. Se establece el otorgamiento de bonificaciones y facilidades de financiamiento en los plazos, cuyo fin será incentivar el consumo de bienes y servicios en la provincia, incrementar la bancarización y los recursos tributarios provinciales, desarrollar la economía y facilitar las transacciones comerciales.



La iniciativa propone un régimen de bonificación a aplicarse sobre el monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales se abonen por la compra de bienes realizadas mediante la utilización de "Billetera Entre Ríos".



“Presentamos el proyecto y si bien la idea es tomada de la provincia de Santa Fe, hay que rescatar las ideas positivas, reconocer lo bueno” y los beneficios que tiene para el ciudadano”, dijo Varisco en diálogo con Elonce.



“Se trata de que cada ciudadano pueda tener su aplicación en el celular, que haya comercios adheridos y de esta forma alivianar un poco el bolsillo de cada uno de los entrerrianos y por otro lado estimular el consumo en comercios de la provincia. Es una muy buena idea, esperamos tener un buen trabajo en comisión y que el resto de los bloques acompañen”, explicó.



El ciudadano que use Billetera Entre Ríos, “tendrá un reintegro de hasta el 30 por ciento de su compra, teniendo un límite de 5.000 pesos, lo cual se puede ir actualizando o reviendo. Es un respiro al bolsillo de cada uno de los entrerrianos”, remarcó la legisladora. Cómo es el sistema "Billetera Santa Fe"

La idea de la diputada Varisco se basa en el programa "Billetera Santa Fe", que se encuentra actualmente funcionando en la vecina provincia desde principios de 2021.



El programa es un sistema de beneficios dispuesto por dicha provincia para incentivar la demanda de bienes y servicios mediante reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que estos realicen en comercios radicados en la provincia y que se hayan adherido a Billetera Santa Fe. La recepción por parte de los santafesinos fue tan grande que desde el gobierno provincial decidieron extender el programa hasta diciembre de 2023.



La razón por la que fueron extendiendo los plazos del programa (se fue prorrogando de a tres meses hasta que se decidió extenderlo hasta finales de 2023) es porque la aplicación generó un incentivo del consumo a través de un reintegro al cliente por el consumo en comercios de los rubros promovidos.



Billetera Santa Fe funciona descargando una aplicación desde el celular ingresando al Play Store (Android) o al App Store (IPhone) y allí buscar la app Billetera Santa Fe, de Plus Pagos, y una vez descargada los usuarios deben crearse una cuenta con sus datos personales. Si bien dicha aplicación puede ser utilizada por cualquier ciudadano, solo aquellos que tengan la dirección en la provincia pueden acceder al sistema de reintegro o descuentos en las compras.



Actualmente los reintegros que se realizan a través del uso de la aplicación son del 30%, 20% y 10% en alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías, librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares, restaurantes, farmacias, perfumerías, turismo, electro, informática y artículos del hogar, y el tope de reintegro en cada cuenta es de $ 5.000 por mes, que puede ser utilizado para otras compras en comercios que estén adheridos al programa.



Desde la creación del mismo al día de la fecha se ha podido corroborar -mediante la cantidad de comercios adheridos y usuarios registrados- que ha sido un acierto, ya que no solo implica un beneficio muy importante en cuanto a las economías familiares, sino que los resultados de la creación de dicho programa ha cumplido con las expectativas planteadas a la hora de su creación.