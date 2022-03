Diputados aprobó proyecto que asiste a mujeres víctimas de violencia de género

Ante la ausencia del presidente de la Cámara, Ángel Giano, la sesión fue conducida por la vicepresidenta Primera, Silvia “Nene” Moreno.



En la sesión se aprobó el proyecto que establece un nuevo régimen para la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género.



La diputada Mariana Farfán, que preside la Banca de Mujeres, Géneros y Diversidad, recordó que “se trata de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo” que se gestó en la Red Para la Igualdad y destacó el compromiso del gobernador Gustavo Bordet y de la vicegobernadora Laura Stratta.



“Tuvo un tratamiento colectivo, democrático, colectivo y plural, y es una herramienta que viene a dar respuestas técnicas al abordaje de la violencia de género”, sostuvo Farfán, quien resaltó que “esto sobrevuela a los partidos políticos porque se trata de un bien superior”.



En su discurso, indicó que la Banca de las Mujeres le introdujo una serie de modificaciones (en los artículos 7 y 54), por lo que el proyecto “volverá al Senado”.



Por su parte, Gracia Jaroslavsky (UCR) explicó por qué no se votó en la sesión pasada porque había ingresado un día antes en la sesión y no hubo tiempo de debatirlo. “Nos reunimos en bloque para tratar este proyecto y surgieron un montón de inquietudes que implican que se incorporen cambios procedimentales: esto es, la diversidad de pensamiento es lo que nos hace crecer”.



“Queremos insistir en que los proyectos estructurales requieren que se debatan con tiempo en todas las comisiones que sean necesarias”, afirmó Jaroslavsky.



Luego el presidente del Bloque de la UCR, Gustavo Cusinato (UCR), destacó el debate que se dio en el bloque, pero lamentó que el debate no se haya podido dar en las comisiones legislativas.



En tanto, el diputado Julián Maneiro (UCR) manifestó que es necesario poner el foco en el modo en el que se implementará la norma: “Hay una serie de intenciones que compartimos, pero que requerirán de cierta operatividad y de presupuestos específicos”.



“La reglamentación implicará una ingeniería importante”, sostuvo.



Carina Ramos (PJ) brindó precisiones sobre la iniciativa y destacó la “responsabilidad y la obligación de humanizar la política para mejorar la vida de la gente”



En tanto, el diputado Julio Solanas (PJ) reflexionó sobre “la falta de Justicia”, sobre todo, el desamparo que tienen aquellas personas pobres.



“Podemos hacer las mejores leyes, pero es necesario que haya un Poder Judicial ágil en cuanto a lo procesal que esté cerca del pueblo y no solo defienda a quienes tengan dinero”, señaló.



Finalmente, Uriel Brupbacher (UCR) afirmó que acompaña la ley, pero consideró que “no se tuvo en cuenta la cuestión presupuestaria porque muchas comunas o juntas de gobierno no tienen las condiciones económicas para habilitar la posibilidad de que las mujeres que las mujeres accedan a la Justicia”.



Beneficios para los veteranos de Malvinas



En la sesión, Diputados también sancionó el proyecto que propone un aumento de la pensión para los Veteranos de Malvinas y crea un registro provincial de excombatientes.



También se aprobó un proyecto de declaración impulsado por Néstor Loggio por el que se declara de Interés la actividad central del mes de la memoria “Lazos con memoria: encuentro con Taty Almeida y María Adela Antokoletz, que se realizará el 29 de marzo a las 18 en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).



En este marco, la diputada Stefanía Cora (PJ) destacó el rol de los organismos de derechos humanos.



Finalmente, el diputado del PJ, Julio Solanas rechazó “el atentado contra el Senado de la Nación y el ataque premeditado hacia el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández”. (APF)