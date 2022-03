Upcn advirtió sobre demoras en paritarias sectoriales y reclama convocatoria

"En UPCN estamos reclamando la convocatoria a paritarias sectoriales que quedaron pendientes desde hace meses" informó la Secretaria Gremial, Carina Domínguez.

Recordó que "quedaron inconclusas y con muchas respuestas pendientes las mesas sectoriales que se habían empezado a reunir, en particular para el COPNAF y para Comedores que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social". Acotó que "si bien las reuniones del COPNAF en dos oportunidades se suspendieron a pedido de ATE, luego no hubo más novedades al respecto", dijo en un comunicado enviado a este medio.



"Desde esta organización estamos defendiendo la carrera administrativa y si bien en los discursos oficiales no encontramos objeciones, se dilatan convocatorias para analizar algunas situaciones y adoptar decisiones. Evidentemente, hay dificultades para acompañar en los hechos lo que expresan", afirmó.



Domínguez puntualizó que desde UPCN "queremos hablar, por ejemplo, del ingreso a partir de reglas claras, pero parece que los funcionarios no quieren dar este debate. Deben pensar que es mejor seguir manejando arbitraria y discrecionalmente quiénes y cómo se accede a un trabajo en el Estado".



"Las convocatorias a estas mesas paritarias sectoriales están demoradas y desconocemos si existe la intención de retomarlas. Desde UPCN hacemos público el doble mensaje del gobierno y vamos a insistir con el reclamo hasta que nos convoquen, porque oportunamente hemos presentado propuestas sobre el ingreso y otros asuntos que queremos poner en debate y que se resuelvan", explicó Domínguez.