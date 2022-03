Reconocieron a mujeres destacadas de Entre Ríos en la Cámara de Diputados.“En ellas están reconocidas los valores, el compromiso, la lucha, el empoderamiento y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en la trayectoria de cada una de ellas”, argumentó ael presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano. “Este sentido homenaje es un deber y una obligación que tenemos que hacer los que representamos a la sociedad en el Mes de la Mujer”, indicó al subrayar que “esta gestión ha estado marcada por reconocer los derechos de las mujeres, a través de la ley de paridad de género y el sancionar leyes que eviten la discriminación”.Una de las destacadas fue la comunicadora social Claudia Luero en representación de “la mujer trabajadora en la prensa”. “Ella es un ejemplo como periodista, honrada, honesta, leal, veraz y no se vende; y lucha por defender los valores de la entrerrianidad”, argumentó a Elonce la diputada por el Frente CREER del departamento Islas del Ibicuy, Carmen Toller, quien impulsó el reconocimiento. “Soy diputada de toda la provincia, no solo de Islas, donde lamentablemente no tenemos medios, y era muy importante poner el ejemplo de la mujer trabajadora en el periodismo a Claudia”, argumentó al respecto.Luero, por su parte, ponderó que la distinción “resignifica lo que uno hace y si uno mira hacia atrás dice `en este camino he dejado cosas´”. En la oportunidad se mostró “profundamente agradecida por los medios por los que pasó, especialmente por Canal 11 que ha delegado responsabilidades y representaciones y ha brindado una pantalla a través de la que la gente me ha conocido”.Otra de las homenajeadas fue Antonia Ríos, quien dijo estar “agradecida y emocionada por el reconocimiento porque me lo merezco ya que me siento capaz de seguir trabajando”. “Desde que tengo uso de razón soy peronista y trabajo para la justicia social con los vecinos de mi barrio, desde que me levanto y hasta que me acuesto. Agradezco a Dios y a todos los Santos el estar viva y seguir trabajando porque”, sentenció.También fue distinguida la coordinadora del Nodo Epidemiológico de la Municipalidad de Paraná, Silvina Saavedra. “Ella es veterinaria y especialista en Epidemiologia, por eso el reconocer su profesionalidad y su parte humana en su compromiso con la gente, porque recorre los barrios de la ciudad; su compromiso con la salud pública es fundamental, sobre todo en este contexto de pandemia”, justificó Carina Ramos (Frente Creer).“El reconocimiento es un mimo importante y agradezco a Carina que me devolvió la pasión por el trabajo porque al tener la oportunidad de tener un lugar en el municipio, la recuperé y tuve más herramientas para llegar a la gente”, evaluó Saavedra al comentar: “Cuando ocupé anteriormente algún cargo importante me sacaron por ser mujer”. “A mi equipo lo conforman mujeres porque tienen más fuerza de trabajo porque tenemos más convencimiento, solidaridad y empatía hacia el ser humano”, justificó.