Convocaron al Senado a debatir el acuerdo con el FMI el jueves

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó este martes a la Cámara alta para debatir este jueves el proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares contraída en 2018 por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.



A través del Decreto Parlamentario 17/22, firmado en la noche de este martes, Fernández de Kirchner convocó a la sesión especial desde las 14, informaron fuentes parlamentarias.



Dictamen



La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta firmó este martes el dictamen en favor del proyecto de ley que fue sancionado por Diputados la semana pasada.



El dictamen, sin embargo, no tendrá los siete días de vigencia que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. Por ello, para celebrar la sesión, será necesario juntar el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes en el recinto para habilitar la reunión parlamentaria "sobre tablas".



En ese sentido, el Frente de Todos necesita de la colaboración del interbloque opositor de Juntos por el Cambio que este miércoles realizará una reunión para resolver qué postura tomará respecto de habilitar o no la sesión del jueves.



No obstante, se estima que el principal bloque opositor prestaría los dos tercios para la sesión, si se tiene en cuenta que apoyó de manera unánime el dictamen alcanzado en la tarde de este martes.