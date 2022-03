AMET se suma al paro de AGMER dispuesto para este miércoles y jueves

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) anunció que hará efectivo el paro de actividades de 48 horas previsto para este miércoles y jueves, definido días atrás pero que había quedado en suspenso, supeditado a una nueva convocatoria para la continuidad de la paritaria salarial docente. “Como al día de hoy no recibimos ninguna notificación ni información de parte del Gobierno, anunciamos la realización de esta nueva medida”, expuso el secretario adjunto de AMET, Carlos Varela.



Apuntó además que luego de cumplir la medida aguardarán “unos días” a que se los cite para seguir negociando la pauta salarial para este año. Al respecto Varela recordó que las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) habían anticipado que “en tanto haya paros de por medio no se iba a continuar el diálogo”. Pero también afirmaron que “la paritaria no se cerró, sino que está en cuarto intermedio” y que se llamaría a los gremios docentes “cuando finalicen los paros”. Por eso el secretario adjunto de AMET estima que en los próximos días podría haber novedades al respecto.



“Desearíamos llegar a un acuerdo dentro de las paritarias y que no tengamos que llegar a una instancia judicial”, subrayó Varela. “Cuando se dicta conciliación obligatoria y se va a la justicia es porque fracasó el Gobierno y fracasamos los gremios en la negociación paritaria”, apuntó y resaltó la necesidad de “solucionar el conflicto con diálogo”.



El gremialista lamentó la dilación de las negociaciones por parte del Gobierno provincial, que convocó al primer encuentro paritario el 27 de enero pero después “se tomó un tiempo para hacer la segunda reunión”, que se concretó el 22 de febrero. La propuesta presentada fue rechazada por los gremios docentes y la Provincia llamó a otra reunión el sábado 26. La oferta que llevó en esa otra oportunidad finalmente también fue considerada insuficiente por la docencia entrerriana, que inició un plan de lucha.



Hasta el momento, tanto AMET como Agmer llevan efectuados dos días de paro por medidas gremiales, los días viernes 4 y miércoles 9 de marzo, a los que se sumó también la adhesión al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), por su parte, se sumó al paro del 9 de marzo.



Respecto a la continuidad del diálogo, Varela dijo a APF: “Asistiremos a la próxima reunión que nos convoque el Gobierno y lo que allí nos informe lo llevaremos a las bases, que son las que analizarán y determinarán los pasos gremiales a seguir”.