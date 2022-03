Milani culpó a EE.UU e Inglaterra por la invasión a Ucrania y elogió a Putin

El ex jefe del Ejército durante el último gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, se refirió al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y responsabilizó a Estados Unidos y a Inglaterra de la ofensiva de Vladimir Putin, mientras que destacó el rol del mandatario soviético.Desde la óptica de Milani, los países gobernados por Joe Biden y Boris Johnson desencadenaron el conflicto en suelo ucraniano por "acorralar" a Rusia.. Esto era inaceptable por Rusia y por Putin", evaluó Milani, en declaraciones radiales.Al respecto, consideró que el accionar de Occidente fue uno de los causantes de la guerra: ""Son los principales responsables de que esto haya ocurrido. Si se hubieran atendido los reclamos de Rusia, que eran reclamos legítimos, que no le pongan a OTAN en la frontera con Rusia...", prosiguió.E insistió: "El principal responsable de la muerte de ucranianos, el principal responsable a muerte de rusos, el principal responsable de lo que está pasando con las migraciones, con la gente desplazada,".Si bien Milani reconoció que "la guerra es un hecho humanitariamente calamitoso, inaceptable", con muertes de "civiles e inocentes", defendió la figura de Putin."Putin no es Stalin, no es el comunismo. Tampoco es una democracia occidental. El pueblo ruso elige a Putin y", opinó.Y analizó: "Para mí, el 24 de febrero alguien se paró en el tablero internacional, pegó un golpe fuerte sobre la mesa y dijo se acabó el unilateralismo. Nace una alianza o una buena sintonía entre Rusia y China".de gente adicta al neonazismo está en Ucrania, no está en Rusia. Justamente eso es lo que está tratando Putin, sacar a esa gente", criticó.Además, señaló que "la OTAN, después la caída de la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, se fue extendiendo hacia el este" y que Putin "lo venía manifestando en distintos foros".Por último, Milani cuestionó a la oposición por tomar posición a favor de Ucrania: ". Entonces, ¿qué pasa?, ¿hay una doble vara?", finalizó.