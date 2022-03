Cristina y un nuevo video sobre el ataque a su despacho: "Alguien lo planificó"

Política Cristina Kirchner mostró los destrozos que dejaron las pedradas en su despacho

El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave. pic.twitter.com/EdqFrknhPm — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 14, 2022

La vicepresidenta Cristina Kirchner subió hoy a sus redes sociales un nuevo video del ataque que sufrió su despacho en el Senado durante la marcha de protesta ante la sesión en Diputados del pasado jueves que trataba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Las nuevas imágenes muestran en tiempo real, desde el exterior y desde adentro, la agresión registrada.La ex mandataria nacional aseguró que se trató de un ataque que "alguien planificó y mandó a ejecutar", por lo que consideró que se trata de algo "grave".El material que registra a los manifestantes que provocaron los incidentes pertenece a las cámaras de seguridad de la Policía Federal ubicadas en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, y registran cómo un grupo de personas arroja piedras, bombas de pintura y escombros contra las oficinas del Senado.Este nuevo mensaje de la vicepresidenta se da en medio del fuego cruzado al interior del oficialismo, tras los reclamos del ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, quien volvió a insistir en la demanda al Gobierno de una declaración pública sobre los incidentes en el despacho de Fernández de Kirchner."Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector del oficialismo", denunció el funcionario provincial, integrante de la agrupación que lidera Máximo Kirchner, La Cámpora.Días atrás, la ex mandataria publicó otro video en el que incluyó un relato en off suyo, con fuertes críticas al FMI: "Como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía 'siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino'".