Agrupación Jauretche: “La agenda política debe ser construida colectivamente”

La Agrupación Jauretche, emitió un comunicado titulado “Un pueblo de pie”.



El texto del mismo:



“Creemos en el Pueblo, en las profundas bases populares; lo consideramos artífice de su destino, y único destinatario de la soberanía de nuestro país.



Consideramos que la agenda política debe ser construida colectivamente a partir del pensar y sentir de las ciudadanas y ciudadanos que exigen hoy más que nunca la posibilidad de ser escuchados.



Afirmamos la necesidad de avanzar hacia una mayor democratización del peronismo mediante la incorporación de las minorías, las cuales demandan legítimamente su lugar para aportar sus ideas y su trabajo, y propiciamos el libre debate en un congreso partidario convocado al efecto.



Sabemos que nuestro país atraviesa momentos decisivos en virtud de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional respecto de la enorme deuda contraída por el gobierno anterior, cuyos recursos fueron destinados a favorecer a capitales especulativos, dejando en cabeza del Pueblo la obligación de pagar sin recibir a cambio ninguna mejora en su calidad de vida.



Estamos convencidos de que el camino para salir adelante no es el ajuste sobre el Pueblo argentino, ni ceder soberanía sometiendo los destinos de la Patria a las condiciones impuestas por un organismo que ha dejado experiencias desastrosas en diversos países.



Somos conscientes de que las consecuencias económicas y sociales de la terrible pandemia que asoló y amenaza actualmente al mundo constituyen un enorme desafío al que se debe responder con presencia activa del Estado y solidaridad social.



Nos sentimos interpelados por el crecimiento de la pobreza, el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios, el poder adquisitivo del salario, la defensa del ambiente y de los recursos naturales de nuestro país, y consideramos necesario que el Estado establezca parámetros que permitan garantizar condiciones de vida digna en un marco de soberanía e independencia.



Asumimos el compromiso inclaudicable de defender los derechos soberanos de nuestro país sobre las Islas Malvinas.



Nos convoca la búsqueda del desarrollo social armónico basado en la participación plena de la mujer, la integración de las personas con capacidades diferentes, y la vida urbana reconciliada con la identidad barrial, revalorizando las actividades comunitarias y de los clubes deportivos, que fortalecen el entramado social.



Por estas razones, y porque creemos necesario estrechar los lazos sociales imprescindibles para salir de la crisis, queremos reencontrarnos con el Pueblo para pensar y trabajar en forma organizada y democrática por una nación, una provincia y una ciudad más justas.



Todas y todos, sin distinción de sectores o pertenencias partidarias, somos importantes en esta gran tarea de recuperar la política para el Pueblo, a la cual estamos convocados.



?"Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja; es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto" (Néstor Kirchner)



?"Lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos de que nadie puede hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el pueblo. ¡Sólo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos! Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino" (Eva Perón)



?"Para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo" (Juan Domingo Perón)”.