Senado dio media sanción al aumento de la pensión para los Veteranos de Malvinas

Colegio Público de Productores Asesores de Seguros

Proyectos ingresados por las y los senadores

Homenaje

La iniciativa de impulsada por los senadores Armando Gay y Claudia Gieco incorpora cambios al valor de la pensión que reciben los veteranos, crea un registro provincial de excombatientes y ordena los honores a brindárseles ante un fallecimiento. La Cámara también aprobó la creación del Colegio Público de Productores Asesores de Seguros de Entre Ríos.La Cámara de Senadores, que sesionó este jueves por la mañana presidida por la vicegobernadora Laura Stratta, dio media sanción a un proyecto de los justicialistas Claudia Gieco (Diamante) y del jefe de la bancada oficialista Armando Gay (Concordia), por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 9704 (Pensión Veteranos de Malvinas) que a su vez modifica la Ley Nº 9216, y se incorpora a la misma los artículos 2º bis (Registro Provincial de Veteranos de Guerra) y 11º bis (Honores a Veteranos de Guerra).La iniciativa, que se trabajó de manera conjunta con funcionarios del Poder Ejecutivo, establece que la pensión se establece en la suma equivalente a cinco haberes mínimos previsionales provinciales, entre otros aspectos.El jefe del bloque del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Armando Gay, indicó: "Es un proyecto que tiene como objeto modificar la Ley de Veteranos de Guerra de Malvinas, que tiene como protagonistas a aquellos hombres y mujeres que hace 40 años dieron todo por defender la soberanía del pueblo argentino inclusive hasta su vida. Es un texto que ponemos a consideración y que no es casualidad, sino que es el fruto de un consenso y trabajo articulado de muchos meses con todos aquellos héroes entrerrianos como también distintas instituciones del gobierno que tienen y se involucran o se van a ver alcanzadas con esta normativa".En ese sentido señaló que su finalidad "es aumentar la pensión actualmente fijada en tres haberes mínimos previsional y llevarla a cinco haberes mínimos previsionales. Por otro lado, también se ha visto conveniente la creación de un registro de veteranos de guerra de Malvinas que va a funcionar en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia provincial, lo que nos va a permitir mantener actualizado el número de personas y asociaciones que tiene toda la provincia".También indicó que se propone un artículo que contemple honores a los veteranos en ocasiones de su fallecimiento. "Por ejemplo: una bandera nacional en féretro, la guardia en honor de la Policía de la provincia, y reconocimientos y ofrendas florales en nombre del pueblo argentino. Por eso entendemos que es una oportunidad inmejorable en la que estamos para dar este paso que seguramente va a redundar en un beneficio muy necesario para todos aquellos que dieron tanto por nuestra patria", indicó Gay.Antes, el jefe del bloque Cambiemos, Francisco Morchio, había anticipado el apoyo de esa bancada al proyecto. Y en esa oportunidad, reiteró el pedido de aprobación a una iniciativa suya que fue presentada en 2017, y que propone un cambio a la ley provincial N° 9216, para establecer que se considerará a los fines del reconocimiento como héroes de guerra a los veteranos que tuvieran domicilio legal en la provincia el 2 de abril de 1982, y no cuatro años antes de la promulgación de esa norma, ocurrida en junio de 1999.Según el legislador que representa al Departamento Gualeguay, de esta manera se evitará dejar fuera del beneficio a veteranos de guerra entrerrianos que luego del conflicto debieron emigrar de la provinciaTambién se aprobó este jueves y pasó a Diputados en revisión para su tratamiento, el proyecto que crea el Colegio Público de Productores Asesores de Seguros de la provincia de Entre Ríos, una iniciativa de la senadora Claudia Gieco con despacho de la Comisión de Legislación General.Sobre este punto, el senador Armando Gay señaló que la iniciativa surgió a partir de reuniones que se mantuvieron con Productores Asesores de Seguros con quienes se trabajó el texto de ley en comisión. "Fueron ellos quienes manifestaron la necesidad de un Colegio que controle y regule su actividad", afirmó el legislador de Concordia. "No busca solo la representación del sector sino generar mecanismos de control", planteó Gay y reafirmó la importancia de construir "consensos" a la hora de legislar.En tercer lugar, y también con despacho de la Comisión de Legislación General, otra iniciativa de la senadora por el departamento Diamante, se aprobó en esta sesión. Se trata de la autorización al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Villa Libertador San Martín de un inmueble de su propiedad con destino a la construcción de un Centro de Salud del primer Nivel de Atención, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Diamante, Municipio Libertador San Martín, Barrio Puiggari.Ingresaron y fueron enviados a las comisiones respectivas seis proyectos de ley de las y los senadores: Proyecto de Ley de autoría del senador Horacio Amavet, por el que se declara a la ciudad de Concepción del Uruguay "Ciudad Cuna de la Organización Nacional". Proyecto de Ley de autoría del senador Rubén Dal Molín por el que se modifica el Artículo 47° de la Ley Nº 8732 –Régimen Provincial de Jubilaciones y Pensiones-. Proyecto de Ley de autoría del senador Francisco Morchio y de los senadores Rubén Dal Molín y Omar Migueles, por el que se adhiere al Decreto Nacional 17/2022 –"La Malvinas son Argentinas", en homenaje a los caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios e insulares correspondientes.También el proyecto de Ley de autoría del senador Marcelo Berthet, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar el ofrecimiento de donación formulado por la Municipalidad de la ciudad de San Salvador, Departamento San Salvador, respecto de un inmueble identificado y delimitado con el Plano de Mensura N° 66.480, ubicado en la Planta Urbana de la ciudad de San Salvador. Y otro de autoría de la senadora Flavia Maidana, Ley Provincial de Licencias por Maternidad y Nacimiento. Fuera de lista, en tanto, ingresaron tres proyectos bajo los expedientes N°22600, N°22601 y N° 22602.Al turno de los homenajes, la senadora Flavia Maidana (Nogoyá- Frente Justicialista) brindó un reconocimiento "a todas las mujeres que de una manera u otra somos trabajadoras", dijo en el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer."Por ahí, cuando hablamos de las mujeres trabajadoras pensamos en aquellas que trabajan fuera de su casa, que tienen algún rol dentro de la sociedad pero la mujer que también trabaja en la casa , la mujer que se ocupa de las tareas domésticas, que se ocupa del cuidado también está ejerciendo un trabajo", observó.Luego felicitó a la vicegobernadora y presidenta del cuerpo "porque ha sido quién nos ha convocado para trabajar en un proyecto de ley que ya ha sido promulgado que es muy importante para todas nosotras en cuanto a la ley de Paridad Integral de Género lo que nos permite a muchísimas mujeres poder participar en distintos lugares políticos, sociales, en distintas instituciones, poder ejercer cargos jerárquicos y, usted ha tomado la posta, tomó el compromiso y acompañada por muchísimas mujeres, porque lo hemos trabajado todas", resaltó."Y felicitarla también porque no ha necesitado de una ley de paridad para ocupar el lugar que ocupa como primera vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos", cerró Maidana.Cabe destacar que durante el encuentro, las y los senadores aprobaron y enviaron a distintas comisiones siete proyectos de declaración y ocho de comunicación referidos a temas que hacen a la realidad de cada departamento.