Incidentes afuera del Congreso: piedrazos y enfrentamiento con la policía

Un grupo de manifestantes comenzó a quemar neumáticos y arrojar piedras contra la reja y el frente del Congreso Nacional, donde los diputados tratan el proyecto del Ejecutivo.El lanzamiento de piedras contra la sede del Congreso se prolongó por varios minutos. En un primer momento, la policía no intervino, pero más tarde agentes de la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron a los grupos más violentos munidos de escudos y con el apoyo de motocicletas y camiones hidrantes.

Minutos antes de las 16, la zona de los disturbios había quedado despejada y los manifestantes eran repelidos hacia el este, por avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde se escucharon múltiples detonaciones y se observaron contenedores incendiados.Los incidentes estallaron a metros de las esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen y algunas de las piedras hicieron estallar vidrios de los ventanales del edificio del Congreso.Durante varios minutos, una porción minoritaria de los manifestantes se manifestó violentamente sin que mediara actuación de la policía, que más tarde llegó para tratar de controlar la situación.Según fuentes de la Policía porteña, el operativo no inició antes por la presencia de familias y menores, quienes ante el inicio de la violencia se retiraron rápidamente. También se precisó que no se valló la zona desde un principio “por decisión del Gobierno Nacional”. En ese sentido, a su vez, fuentes a nivel nacional señalaron que la medida de no vallar las periferias desde la mañana fue tomada para evitar que se interpretara como un acto de provocación en lo que venía siendo una manifestación pacífica, indicaUn hecho de gravedad se registró poco después cuando un efectivo fue blanco de una bomba molotov arrojada por los manifestantes y resultó herido. Otros cuatro policías de la fuerza porteña, a lo largo del procedimiento, también resultaron heridos según datos oficiales a los que accedió este medio.

Concentración

El grueso de la manifestación, que no participó de los incidentes violentos, fue desplazada hasta la altura de la avenida 9 de Julio, a unas siete cuadras del Congreso de la Nación. En el recinto de la Cámara de Diputados, los discursos no fueron interrumpidos.Organizaciones sociales, gremiales y políticas que integran el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y otros espacios se concentraron desde la mañana en las inmediaciones del Congreso nacional y en el Obelisco para protestar contra el acuerdo.Desde las 8, manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y del Partido del Trabajadores Socialistas (PTS), el Nuevo MAS y de otras agrupaciones se concentraban sobre la avenida Entre Ríos, a metros del Palacio Legislativo, en el centro porteño, lo que provocó complicaciones en el tránsito.A través de un comunicado de prensa, Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, denunció "el pacto alcanzado entre el oficialismo y el radical-macrismo"."En el día de hoy, el Congreso consumará un acto de completa impostura política. Sin grietas, los diputados del oficialismo y del radical-macrismo votarán el endeudamiento con el FMI fingiendo desconocer el paquete de agresión a las masas que implica ese acuerdo", dijo el dirigente trotskista.Por su parte, Vilma Ripoll, diputada electa (MST-FIT Unidad) expresó: "El ajuste brutal del acuerdo con el FMI no pueden disfrazarlo ni entre los propios. El Gobierno que tanto denuncia la deuda trucha de Macri ahora lo convalida en el Congreso".Luciana Echevarría, diputada de Córdoba (MST-FIT Unidad), criticó también el acuerdo con el FMI al considerar: "Uno de los puntos más escandalosos es la pérdida de soberanía brutal a la que Alberto Fernández nos somete".La convocatoria de las organizaciones de izquierda incluyó distintos puntos de concentración, entre ellos el Palacio de Tribunales; y hubo un punto de concentración en 9 de Julio y Avenida de Mayo, y, a las 12, en el Obelisco.Hacia las 14, los manifestantes comenzaron a confluir en Plaza Congreso, frente al Palacio Legislativo, en coincidencia con el inicio de la sesión especial prevista para el tratamiento del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados.Fuente: