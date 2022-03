Vialidad elevó un informe sobre las roturas en un tramo de la Autovía 18

El titular del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, explicó que el tramo "IV que va desde ruta 14 hasta el arroyo Sandoval ha presentado diversos inconvenientes" y deslizó cuales serían las causantes de esas averías.



Según contó, el tramo más deteriorado de esa parte de la autovía de la ruta 18 es "el que va desde San Salvador hasta Jubileo".



Una de las primeras observaciones del funcionario fue que "Vialidad nunca recibió la obra", ya que desde un primer momento "objetó distintas anomalías" y que la decisión de abrirla al tránsito "fue para ver cuál era el comportamiento de la obra y ahora estamos viendo que aparecieron baches y deformaciones en varios lados", detalló.



Koch comentó que ante estos inconvenientes, se "mandó a hacer análisis a la Facultad de La Plata, se interactuó con distintos organismos y - en esta semana - hemos enviado a casa central de Vialidad Nacional un informe donde citamos cual sería el motivo - a nuestro entender - de las deformaciones y los baches".



Además, adelantó que este jueves "voy a tener reuniones para ver de qué manera podemos salir rápidamente para adelante con esto, con una modificación de obra y actualización de proyecto".



En ese encuentro "vamos a proponer la tarea para solucionar el tema", insistió. Subrayando que "aún la obra no fue entregada" y después "se verá cual será el porcentaje que deberá pagar Vialidad y cuál el que deberá pagar la empresa" que construyeron ese tramo, que de acuerdo a lo informado en su momento fue la UTE confirmada por Pietroboni S. A. - Panedile Argentina S. A - Luis Losi S. A.



Por último, Koch recordó que durante la anterior gestión nacional, la obra "estuvo mucho tiempo paralizada, siendo que estaba pensada en ejecutarse en dos años; no en 10".



Según señaló, esa paralización juega en contra "tanto o más que el tránsito que tiene la ruta". Ejemplificando que, a los trabajos originales de ese tramo de la autovía 18, "se le sacaron las banquinas, una base negra y una carpeta de rodamiento", algo que "fue quitado por la gestión anterior, por una cuestión de que no disponían de fondos", puntualizó.



"Primero le sacaron obras complementarias, luego dijeron que el tramo II y III no era importante; y continuaron el I y el IV", recordó el funcionario. (Diario Río Uruguay)