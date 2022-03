Stratta destacó la labor de mujeres entrerrianas que empujan y se comprometen

La vicegobernadora Laura Stratta participó del acto de Reconocimiento a Mujeres Trabajadoras que se realizó en Concepción del Uruguay, junto al intendente Martín Oliva. La tradicional ceremonia tiene por objetivo visibilizar y valorar la labor diaria de las mujeres en todos los ámbitos de trabajo.La ceremonia se desarrolló este miércoles por la tarde en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi” de la ciudad de Concepción del Uruguay.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Laura Stratta hizo un “reconocimiento a tantas mujeres que desde distintos espacios empujan, transforman y se comprometen”. En este sentido, valoró el compromiso del intendente Martin Oliva y su gabinete “por poner estos temas en agenda y poder reconocer que nadie en soledad puede lograr transformaciones, sino que es colectivamente y desde cada lugar que empujamos siempre para transformar la realidad que duele e interpela”, subrayó.“Durante la entrega de reconocimientos se habló de solidaridad, de empatía, de amor, de trabajo, de compromiso, de convicciones y eso es lo que nos permite generar procesos de transformaciones en la sociedad y los cambios vienen para quedarse”, resaltó Stratta en otro tramo de su discurso.Seguidamente, agradeció a la Multisectorial de Paridad de Concepción del Uruguay. “La paridad integral no solo permite que pensemos la paridad en los cargos políticos o públicos, sino que también implica la presencia de las mujeres en las organizaciones e instituciones que ustedes representan”, recordó la vicegobernadora.Luego, dijo sentir emoción cada vez que visita la ciudad y participa de la ceremonia. “En el reconocimiento de ustedes, uno reconoce a cientos de miles que en cada rincón de la provincia construyen y se animan a romper estereotipos y a cambiar lo que necesitamos cambiar. Pero sobre todo, entendimos colectivamente que la fortaleza está justamente en esa unión, en poder fijar objetivos comunes, en entender que en esta sociedad nadie se salva solo”, subrayó.Y continuó: “Por eso, me parece que desde el Estado se tiene que construir políticas públicas que garanticen derechos y nos permitan construir una mejor sociedad, pero también necesitamos fortaleza en las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, que nos ayuden a empujar siempre a construir una sociedad mejor, por eso son importantes estos espacios”, resaltó, al tiempo que ratificó: “La política repara, transforma y cuando se piensa colectivamente entre Estado y sociedad civil siempre nos permite generar respuestas mucho más integrales a las grandes demandas que se nos presentan como sociedad”.“Estoy feliz de conmemorar el Día de la Mujer con tantas mujeres valiosas que empujan, que se comprometen y que transforman. La solidaridad se enseña, se aprende y se tiene que contagiar, y ese es el mejor regalo que le podemos dejar a las generaciones futuras”, concluyó la vicegobernadora.Por su parte, el presidente municipal Martin Oliva valoró la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta “es un gesto de enorme generosidad con todas las mujeres uruguayenses”, expresó durante su alocución en la ceremonia.“Creo que nuestra decisión de abordar una Dirección de Mujeres, Género y Diversidad es la visión que tenemos hacia el género. Cuando me preguntan qué ciudad queremos, una Uruguay que tenga una visión desde lo ambiental, desde lo inclusivo para quienes tienen discapacidad y para el género”, manifestó el intendente.“Hay muchas mujeres acá que son funcionarias, y conducen espacios muy sensibles, como Desarrollo Social, Producción, Educación, o la Isla del Puerto. Entonces, me parece que uno tiene que hablar con esas acciones”, añadió.Por último, Oliva agradeció a los presentes su participación en este acto tan importante para la ciudad. “Les agradezco infinitamente que estén acá. Hagamos de esta ciudad lo que es: la más linda para vivir dentro de una de las provincias más lindas que nuestro país nos ha dado”.1-Agrupación “Ayuda a las Mujeres Golpeadas”. Nomina a Sra.Ramona Francisca Sanabria.2-Agrupación “Caminos de Esperanza”. Nomina a la Prof. María Cristina De Angelis.3-Agrupación de Educación Popular Claudio Pocho Lepratti. Reconoce a la Sra. Virginia Bruno.4-Batallón de Ingenieros Blindado II. Nomina a Sargento Mónica Isabel Nuñez, y a Soldado de Primera Rodríguez Rosa.5-Taller de Memoria "Neuronas en acción”. Distingue a la Sra. Mirta Jacquet.6-Mujeres Peronistas- Mujeres de Octubre. Nomina a la Sra. Nelly Camaño.7- AOEM y Festram. Distinguen a Maria Celeste Almada.8-AOEM-y FESTRAM. Nomina a Ana María Godoy.9-Junta Interna Municipal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Uruguay. Nómina a Erica Lorena Debrabandere.10-Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E) Seccional Uruguay. Nomina a la Sra. Marta Noemí Ferrari.11- Asociación SUM- Cantera 25. Distingue a la Sra. Lidia Molina.12-El Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Reconoce a la Sra. Liliana Beatriz Barreto.13-Tempos Ríos de Vida. Nomina a la Sra. Alicia Noemí Cerrudo.14- Asociación Civil Surco de Esperanza. Nomina a la Sra.Daniela Fabiana Casanova.15- Instituto Santa Clara de Asís. Distingue a la Sra. Maxit, Elina Raquel.16- Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales filial Concepción del Uruguay. Nomina a la Sra. Nydia Esther Barreto.17-Policía de Entre Ríos, Jefatura Departamental Uruguay Div. Operaciones y Seguridad. Comisaria de Minoridad y Violencia Familiar. Destaca a la Sargento Ayudante Claudia Vega.18- Liga de Fútbol Concepción del Uruguay. Distingue a la Sra. Irma Lorena Romero.19- Club Atlético Lanús. Nomina a Olga Ester Carballo.20- Club Engranaje. Distingue a la Sra. Stella Maris Morell.21- Empoderamiento Popular. Distingue a Veronica Marina Paroisse.22- Asociación Periodistas Departamento Uruguay- Destaca a la Srta. Antonella Belén Delsar.23- Prefectura Naval Argentina. Nomina a la enfermera Silvia Machado.24-Casa del Niño San Roque. Destaca a Sonia Marcela Pietroboni.25-Club Zaninetti. Reconoce a Rodríguez María Florencia.26-Bomberos Voluntarios. Reconocen a la Sra. Velázquez Angelina y a la Sra.Petroni Tatiana.27- Departamento de Educación del Municipio de Concepción del Uruguay. Nomina a Agustina Vereda Thea.Participaron del acto, la vicegobernadora Laura Stratta, acompañada por el intendente Martín Oliva y el viceintendente Ricardo Vales; la secretaria de Desarrollo Social, Marianela Mac Klay; la directora de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ileana Fernández Escobar, y las edilas Graciela Guerrero y Viviana Sansone. Estuvieron presentes, además, funcionarias y funcionarios del gabinete municipal, autoridades y representantes de instituciones civiles, fuerzas armadas y de seguridad; integrantes de la Multisectorial de Paridad; autoridades del ámbito de la salud, educativas y religiosas, entre otros invitados especiales.