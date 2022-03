El CGE asegura que el 50% de los docentes fue a dar clases este miércoles

El Consejo General de Educación (CGE) relevó los datos de los 17 departamentos de la provincia, donde el 50 por ciento de los docentes se presentó a trabajar este miércoles. Desde el CGE ratificaron que solo se abonarán los días trabajados, y queDe acuerdo al relevamiento realizado por el Consejo General de Educación (CGE) a través de las 17 direcciones departamentales de escuelas,De acuerdo al relevamiento por departamento, el presentismo en las escuelas dependientes del CGE fue: del 45 por ciento en Colón; 46 por ciento en Concordia; 81 por ciento en Diamante; 44 por ciento Federación; 35 por ciento en Federal; 59 por ciento en Feliciano; 40 por ciento en Gualeguay; 41 por ciento en Gualeguaychú; 63 por ciento en Islas del Ibicuy; 30 por ciento en La Paz; 54 por ciento en Nogoyá; 36 por ciento en Paraná; 53 por ciento en San Salvador; 72 por ciento en Tala; 54 por ciento en Uruguay; 32 por ciento en Victoria y 64 por ciento en Villaguay., expresó en ese sentido el vocal del Consejo General de Educación, Exequiel Coronoffo.El funcionario de la cartera educativa valoró que “muchos docentes no se han adherido a las medidas de fuerza, entendiendo que han sido dos años muy duros para las familias y estudiantes,”.No obstante, vertió críticas a la dirigencia gremial. Sostuvo que “en paritarias Agmer solicita unas cosas y después sale y dice otras. No parece que quieran contribuir a un acuerdo que beneficie a los docentes, mucho menos a las y los chicos. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando todo el tiempo están corriendo el arco”, expresó el vocal del CGE.Coronoffo se refirió a las declaraciones del secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, y advirtió que “carecen de sentido y no hacen más que reafirmar la distancia de la dirigencia gremial con la realidad de los docentes”. “La paritaria estaba abierta, teníamos una reunión programada, y ellos unilateralmente deciden que no tienen sentido, la vacían y deciden paro., subrayó: adelantar tramos del aumento, y la reapertura salarial en agosto para garantizar que el salario docente le gane a la inflación de este año”, recordó el vocal del Consejo General de Educación.“En esa reunión del 26 de agosto, accedimos a los pedidos expresados por el Congreso de Agmer: propusimos adelantar tramos de la propuesta salarial y hacer la reunión para evaluar la inflación en agosto en vez de septiembre, como era la propuesta original. Ahora resulta que quieren incorporar otros temas que nunca expresaron antes en paritarias.”, continuó.Además, Coronoffo recordó que “la provincia viene de liquidar el aumento del 8,9 por ciento retroactivo a enero, que es parte del compromiso que asumimos para completar la inflación de 2021”, y destacó que “avanzamos con una propuesta mejor que la que Ctera, a la que Agmer pertenece, aceptó a nivel nacional. Pero así y”.