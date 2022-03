Bordet “lamentó” el paro docente e instó a los gremios a “negociar con buena fe”

Política AGMER explicó por qué no acudió a la reunión paritaria con Provincia

Se cumple este miércoles el segundo día de paro de los docentes nucleados en AGMER tras el fracaso de las negociaciones paritarias entre los gremios y representantes del Ejecutivo entrerriano. También se plegaron a la medida de fuerza los trabajadores de la Educación nucleados en AMET y SADOP.porque es injustificado realizar paro cuando estamos en plena negociación”, aseguró el gobernador Gustavo Bordet aNos pidieron una contrapropuesta, aceptamos los tres puntos que nos plantearon, pero inexplicablemente después los rechazaron”, sintetizó el mandatario provincial. Y agregó:porque siempre tuvimos vocación de diálogo, de encontrar la solución a los conflictos”.Bordet, al manifestar su comprensión al reclamo docente por una recuperación del salario, éste detalló que el ofrecimiento a los trabajadores de la Educación implicaba que, de los cuales, un 21% estaban previstos para ahora y un 8% en mayo; también se revisaba en septiembre si la inflación lo superó y se acordaban otras metas para fin de año”., el gobernador reiteró su promesa de gestión: “Los trabajadores docentes, este año, ganarán por encima de la inflación”.porque si no perjudicamos a nuestros niños y generamos una brecha muy desigual entre la educación pública y la privada, donde sí tienen clases porque concurren normalmente y en las escuelas públicas, el 50%, porque ese es el porcentaje de adhesión al paro”, evaluó.Se recordará que los tres gremios docentes coinciden en reclamar el 16% perdido durante el 2020, cuando no hubo recomposición salarial. AMET y AGMER además esperan que haya un adelantamiento de los tramos para que la suba no termine de pagarse los primeros días de octubre, cuando cobren los sueldos de septiembre. El sindicato de docentes técnicos reclama también que se respeten los plazos que el Gobierno había propuesto en la primera reunión paritaria realizada en enero: que el aumento se otorgue en dos tramos durante el primer semestre, con una revisión salarial en julio.AGMER concretará otros dos días de paro el miércoles 16 y el jueves 17.