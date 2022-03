Ley de Enfermería: UPCN pide convocar a la ministra para hacer una evaluación

Tuvo lugar ayer, una nueva reunión de la comisión que está abocada a la reglamentación de la Ley de Enfermería. “Entre los distintos temas tratados, nuevamente se consideró el escalafón y los aspectos salariales, un punto por el que UPCN ya ha reclamado la presencia en ese ámbito del Ministerio de Economía”, mencionó el gremio en un comunicado enviado a este medio.



Ayer, además, la comisión acompañó la propuesta formulada por UPCN para convocar a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez. "Es importante hacer una evaluación de lo hecho hasta el momento con la presencia de la Ministra, que esté al tanto de los avances y se expida sobre algunas cuestiones. Hay asuntos que necesitan una decisión política", explicó la Secretaria Gremial Carina Domínguez.



En consecuencia, se va a cursar la decisión adoptada a la Ministra para mantener un encuentro que podría o no coincidir con una reunión de la comisión, aclaró Domínguez, pero que "debería ser en un corto plazo". La comisión está convocada nuevamente para el 22 de marzo.



Domínguez trasmitió que "el responsable de la reglamentación es el Ministerio de Salud con la participación de esta comisión. Por lo tanto, el Ministerio -puntualizó- debería dar precisiones, compartir lo que tiene pensado hacer, para evaluar si se corresponde con lo que está hablando la comisión y en particular, con el espíritu y las expectativas que alentaron la sanción de la ley", subrayó.



En otro orden, la secretaria Gremial, una de las representantes de nuestro gremio en la comisión, informó que en la reunión de ayer, participó la asesora legal del Ministerio y el Responsable del área Concursos. "Se trató el acceso de enfermeros y enfermeras a la Dirección de centros de Salud y hospitales" precisó antes de comentar que "el tema generó un debate necesario ya que actualmente solo pueden concursar quienes pertenecen a la carrera médica asistencial, por lo que legalmente habrá que resguardar con los instrumentos necesarios, que no exista colisión entre normativas".