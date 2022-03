Sigue el plenario de comisiones para analizar el proyecto de acuerdo con el FMI

El plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se volverá a reunir hoy con el propósito de emitir un dictamen sobre la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo. El encuentro comenzará a partir de las 13.30.



En el cronograma propuesto por el Frente de Todos (FdT) en el Parlamento sigue vigente la idea de sesionar mañana al mediodía para darle media sanción al proyecto que validará el entendimiento con el organismo internacional de crédito para refinanciar la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo ayer una serie de reuniones con representantes de diferentes bloques opositores en busca de lograr mayores consensos de cara a la sesión especial.



En ese marco, Juntos por el Cambio (JxC) insistió en su rechazo a la aprobación del artículo 2 del proyecto, que contempla la implementación del programa económico propuesto por el Poder Ejecutivo para cumplir con el refinanciamiento.



En la bancada oficialista ven como "razonable" esa demanda y en las próximas horas continuarán las conversaciones informales para intentar consensuar un texto que sea "sustentable desde lo técnico y lo jurídico", informaron desde ese espacio.



Desde el bloque del FdT, que preside Germán Martínez, buscan asegurarse que JxC firme el dictamen de mayoría como llave para abrir la posibilidad de que se contemplen sus demandas en relación con la redacción final del proyecto.



"Si JxC quiere introducir modificaciones en la redacción del proyecto, primero debe garantizarnos que firma el dictamen de mayoría y que lo va a votar en general", repiten en el oficialismo parlamentario.



Es que el FdT acumula en su haber la mala experiencia sufrida en diciembre pasado durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022.



En aquella ocasión, el oficialismo accedió a modificaciones propuestas por la oposición durante el debate en comisión y luego se encontró con el rechazo a la iniciativa al momento de su consideración por parte del plenario de la Cámara.



Igualmente, más allá del respaldo o no de JxC al dictamen de mayoría, el oficialismo ya lo tendría asegurado a partir de los acompañamientos del interbloque Provincias Unidas, representado en la comisión de Presupuesto por el Frente de la Concordia misionero.



En el interbloque Federal, en tanto, tercera fuerza de la Cámara, y con dos representantes en el plenario de las comisiones, se muestran "confiados en que a nivel parlamentario se pueda modificar la redacción" e insisten en que "los tiempos no son tan apremiantes".



En este escenario, para el oficialismo es clave el anuncio hecho hace dos días por JxC en relación a la necesidad de aprobar el proyecto para no caer en default, ratificado ayer por el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, ante los diputados.



Pero además de la aprobación en general, al Frente de Todos le interesa el resultado que pueda tener la votación del cuestionado artículo 2, resistido a estas horas por la mayoría de las bancadas de la oposición.



A partir de abstenciones, rechazos y ausencias, ese artículo, con la redacción actual, se podría terminar aprobando con pocos votos (unos 100 sobre los 257 totales), lo que le daría cierta endeblez como gesto político para con el organismo acreedor.



Por eso el oficialismo parlamentario trabajará en las próximas horas para intentar llegar a una síntesis que deje conforme a la mayoría de los bloques.