Exigieron celeridad en el tratamiento de las causas por violencia de género

Realizaron este martes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer , una intervención en la sede de la Fiscalía de Género de Paraná, sobre calle Urquiza 1166.“Pedimos celeridad en el tratamiento de las causas por violencia de género hacia una enorme cantidad de mujeres de nuestra ciudad; además de respeto a las perimetrales y cuidado verdadero hacia las mujeres porque nos damos cuenta que los sistemas de monitoreo no funcionan y que falta comunicación entre las comisarías y la fiscalía y los juzgados”, argumentó aMaría Luz Omar Zborón, integrante de la Asamblea de Mujeres, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná. “Es la violencia lo que experimentamos las mujeres y las disidencias por ser parte de este sistema patriarcal y capitalista al que pertenecemos”, sentenció.“En este 8M en el día de paro internacional por la lucha de las mujeres y disidencias, lesbianas, travestis, trans y no binaries”, Omar Zborón dio cuenta del “peregrinar” que transitan las víctimas de violencia de género. “Se va a la comisaria, donde las denuncias se revotan o no llegan a las fiscalías correspondientes. Las mujeres tienen que autogestionarse por cada una de las instituciones para ver cómo encuentran a la problemática de la violencia; mientras, son amenazadas y hostigadas por varones violentos”.“Feliz día será cuando no estemos reclamando por alguna muerta más por la violencia machista; ahí si celebraremos, pero mientras tanto, estamos en pie de lucha”, remarcó.