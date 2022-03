AGMER explicó por qué no acudió a la reunión paritaria con Provincia

Política SADOP Entre Ríos anunció paro docente tras la reunión paritaria

Los otros tres gremios, AMET, SADOP y UDA, no arribaron a un entendimiento con los representantes del Consejo General de Educación (CGE).que había realizado a los gremios docentes. El encuentro pasó a cuarto intermedio, sin fecha confirmada.porqué los representantes del sindicato docente no acudieron al encuentro paritario: “Nos ajustamos a lo que nos habíamos comprometido el sábado 26 de febrero durante el último encuentro paritario donde se expresó en el acta que los sindicatos docentes nos comprometíamos una vez que tuviéramos una definición respecto a la propuesta –por su aceptación o rechazo- íbamos a informar por escrito de esa situación”, explicó.Y agregó: “El Congreso del jueves en San Salvador definió el rechazo de la propuesta y un plan de acción; luego presentamos nota al CGE cumpliendo con la acordado de informar el rechazo y el plan de acción; lo mismo se hizo ante la secretaría provincial de Trabajo. Por lo tanto, el planteo del sindicato fue inmediatamente comunicado, tal cual lo habíamos planteado en esa acta del día 26”.“En consecuencia,”, remarcó Pagani.Y continuó: “Previo a la pandemia perdimos 14 puntos, como mínimo, y 16 puntos en 2020 cuando no hubo pauta salarial en la provincia. De esos 36 puntos, el año pasado recuperamos 20 y“Que ese recupero no esté expresado con absoluta claridad y, más allá del planteo de la paritaria de ese sábado, los compañeros entendían que los tramos seguían quedando largo y eso llevó, democráticamente, a que el mandato general por mayoría era de rechazo (a la oferta salarial) y de plan de acción”, justificó Pagani.”.En relación a la eventual continuidad de las negociaciones salariales, Pagani refirió: “Esperamos que con esfuerzo de las partes podamos volver a sentarnos para encausar la situación a fin de llevarle tranquilidad a los trabajadores en una propuesta que contenga parte de nuestras demandas y nos permita retomar normalmente las actividades”.