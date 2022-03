Autorizan a ucranianos a entrar y permanecer en Argentina hasta tres años

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dictó una disposición que autoriza el ingreso a la Argentina y la permanencia en el país por razones humanitarias de ciudadanos ucranianos, al igual que de sus familiares directos, "como respuesta a la crisis ocasionada por el conflicto bélico que atraviesa ese país", informaron esta noche desde el organismo.



La medida adoptada "otorga el estatus de protección temporal para garantizar el ingreso y permanencia en la Argentina de ucranianos y familiares directos, con un plazo de permanencia de hasta tres años", detallaron desde Migraciones, que depende del Ministerio del Interior.



"Vencido ese plazo, los beneficiarios pueden solicitar y acceder a la residencia definitiva en nuestro país", añadieron en un comunicado al referirse a la decisión, que se enmarca en la Ley de Migraciones 25.871 sancionada el 17 de noviembre de 2003.



El artículo 23 de esa ley enumera las circunstancias por las cuales un extranjero puede ser considerado "residente temporario" en la Argentina, y entre ellas figuran -como lo establece en el inciso M de ese apartado- las "razones humanitarias".



A partir de ese inciso, aquellos extranjeros "que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial", como por ejemplo "no poder permanecer o retornar a su país" producto de la guerra, podrán quedarse hasta tres años en la Argentina sin necesidad de contar con el estatus o protección del asilo o refugio político.



"La medida tiene por objeto brindar protección a aquellas personas que, no siendo refugiadas o asiladas, momentáneamente no pueden permanecer o retornar a su país", subrayaron desde la DNM a través de un comunicado.



Y vincularon la decisión con "las políticas de protección de los Derechos Humanos que lleva adelante Argentina" ya que, resaltaron, apunta a "facilitar y garantizar la reunificación familiar de los ciudadanos ucranianos".



Además, "las personas beneficiadas estarán eximidas del pago de tasas migratorias, atendiendo la crisis que atraviesa Ucrania", informaron desde el organismo.



La Dirección de Migraciones está a cargo de Florencia Carignano y forma parte de la cartera de Interior, que encabeza el ministro Eduardo "Wado" De Pedro.