Oficialismo y oposición definen estrategias para sesión por acuerdo con el FMI

Las bancadas de diputados nacionales del oficialismo y la oposición continuaron analizando el lunes los alcances del acuerdo con el FMI para definir la postura que adoptarán esta semana en el recinto de la Cámara baja, en un clima de expectativa en el que se suman voces que transmiten optimismo sobre la posibilidad de alcanzar los votos necesarios para su aprobación, pese a diferencias partidarias y matices internosMientras se realizaba la primera jornada del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, con la presencia de altos funcionarios del Gobierno, se sucedieron diversas conversaciones y reuniones informales entre diputados de las diferentes bancadas de cara a esos posicionamientos.Además, en sus consultas al ministro de Economía, Martín Guzmán, algunos diputados explicitaron sus posicionamientos con vistas a la votación o realizaron propuestas en busca de consensos.En procura de esos acuerdos que permitan tener cierta previsibilidad ante la firma de los dictámenes de comisión, a la conformación del quórum para la sesión y a la votación del proyecto, se reunirán hoy el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC).Serían de la partida los líderes de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, Evolución Radical y Encuentro Federal, además de las autoridades de la bancada oficialista, Germán Martínez (presidente) y Cecilia Moreau (vicepresidenta).A esa reunión, la principal bancada opositora llevará la propuesta que consensuó en la reunión partidaria del domingo a la tarde: avalar el acuerdo pero no respaldar el programa económico de financiamiento incluido en uno de los artículos.Según voceros de JxC, sus legisladores propondrían que ese artículo que aprueba la denominada 'letra chica' sea reemplazado por otro que faculte al ministro de Economía a coordinar la negociación con el FMI.Condicionan ese cambio en la redacción de los artículos al apoyo en general del proyecto, algo que hasta hoy se da por descontado, al menos por parte del ala más moderada de la coalición. Ese respaldo se convertiría en abstención.Este será el eje de la conversación que mantendrán los participantes de la reunión prevista para hoy, tras una primera jornada de debate en comisión en la que cada diputado opositor que habló se encargó de poner de relieve las diferencias internas en el Frente de Todos en relación al proyecto.En torno al debate, Germán Martínez consideró que se requiere "un fuerte marco de unidad en la diversidad" en el debate parlamentario."Tenemos que salir de las miradas internas de dos coaliciones muy grandes, que a su interior tienen distintas miradas. Lo importante es que tenemos que encontrar una solución y esto requiere un fuerte marco de unidad en la diversidad. Esperamos tener este clima en el trabajo de las comisiones para solucionar un problema que este Gobierno no generó, y que podamos salir con el mayor consenso posible", expresó el jefe de la bancada oficialista de la Cámara baja.Por su parte, Juntos por el Cambio aseguró en su documento emitido el domingo que "no empujará a la Argentina al default", pero al mismo tiempo expresó que "no comparte ni está de acuerdo" con el programa económico del Gobierno.A través de un comunicado de su Mesa Nacional, que debatió por videoconferencia, la alianza conformada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica informó además que se facultaba "a los presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria".El objetivo del oficialismo es firmar dictamen el miércoles, para que el proyecto pueda ser tratado por el plenario de la Cámara baja en una sesión especial que se solicitaría para el jueves o, a más tardar, el viernes.Hoy continuarán las rondas de invitados con sindicalistas, empresarios y gobernadores, en tanto que el miércoles se realizará el debate interno del plenario de comisiones.