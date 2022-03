Bordet recorrió las islas donde se construirá el parque natural provincial

Enorme generosidad

El proyecto

Síntesis del proyecto

Organizaciones involucradas

El gobernador Gustavo Bordet visitó las islas en el río Uruguay donadas por la fundación Butler Conservation. Sumado a las islas de dominio fiscal que posee la provincia, se creará en esa zona el Parque Natural Provincial de 4.000 hectáreas para tareas de educación, ecoturismo y conservación.El gobernador recorrió las islas Dolores, San Genaro y Campichuelo en las que la fundación construye uno de los refugios. Se trata de un territorio de 2.600 hectáreas que, sumado a las islas de domino fiscal que destinará la provincia, constituyen un total de casi 4.000 hectáreas que conformarán el Parque Natural Provincial.En ese marco, Bordet destacó que “esta es una zona de muchos deportes náuticos, como kayaks, navegación a vela”, y que también ofrece “la posibilidad de tener varios refugios”. “El primero ya está construido, luego vendrán cinco refugios más que servirán para muchas personas que quieren tener un lugar para descansar o pernoctar. Se va a poder hacer todo de manera gratuita”, describió.El mandatario explicó que se está trabajando “fuertemente” y dijo que “nuestra intención es poder lograr concretar este parque que tendrá cerca de 4.000 hectáreas para que pueda ser disfrutado por todos los entrerrianos y los turistas que los vienen a visitar en esta zona".Asimismo, dijo que la propuesta "genera muchas expectativas”, porque los “vecinos que habitualmente vienen al río a disfrutarlo ven los avances y se comprometen con el proyecto, que es muy amplio”.Por otra parte, Bordet detalló que “también la misma Fundación compró tres islas del lado uruguayo, donde se construirá un Parque Nacional. La idea es que en un futuro esto se integre en un gran parque binacional y que esta zona de islas que es tan linda en nuestro río Uruguay, que va desde Concepción del Uruguay hasta Gualeguaychú, pueda ser protegida y sea un gran legado para nuestras generaciones posteriores".Destacó además, el trabajo conjunto con el sector privado, y que “lo articulamos también con los municipios de Colonia Elía y Concepción del Uruguay. Entre todos obtenemos los mejores resultados. Hay un gran trabajo conjunto que permite llegar en poco tiempo a estos resultados tan buenos", concluyó.El gobernador fue recibido por el intendente de Colonia Elía, Gabriel Barbará, su par de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, y por el ex intendente Ramón Barrera. Estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, la secretaria de Ambiente, Daniela García, y el director de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Berduc.También formaron parte de las actividades el director ejecutivo del Banco de Bosques, Emiliano Ezcurra; el coordinador del proyecto de WCS Argentina, Matías Ayarragaray, el integrante de esa organización, Andrés Von Gerstenberg, y el baqueano “Pety” Domínguez.Por otra parte, Escurra, explicó que Banco de Bosques es una ONG que está colaborando con la provincia de Entre Ríos y con la WCS Argentina que es la organización ejecutora en la creación de este nuevo parque natural provincial, en las islas del río Uruguay.En ese marco, detalló que "esto comenzó con el enamoramiento que se produjo entre el donante que es Gilbert Butler, un amante del kayak, tiene 84 años y aun rema y sorprende su vitalidad".Cuando surgió la oportunidad de comprar tres islas privadas que salieron a la venta, se generó la idea de donar esas islas a la provincia de Entre Ríos para crear un parque natural provincial dentro de una gran reserva la Reserva de los Pájaros y sus pueblos libres, que tiene la categoría de reserva natural de uso múltiple. Las islas Campichuelo, junto a la Dolores y San Genaro, van a cambiar de categoría, pasarán a ser parque natural provincial, va a tener uso público basado en refugios, que la gente va a poder utilizar sacando turnos. Además, dijo que habrá kayaks para poder unir distintos refugios en las islas como si fuesen senderos de agua, pero también va a haber senderos de tierra"."Es una forma de vivir un lugar que es público, al cual se le van a sumar también como parque islas que son fiscales hoy, y también privados que se van a sumar también". Por último, valoró que la donación de las islas "es un acto de enorme generosidad y visión".El terreno donado por la fundación se trata de 2.600 hectáreas que comprenden las tres islas Dolores, San Genaro y Campichuelo. Junto a las islas Pingüino, Chala y Basura que la misma fundación donará a la República Oriental del Uruguay, se planea construir en los años venideros, el primer Parque Binacional de la Argentina. Las tres islas que se donarán a Entre Ríos están ubicadas en una zona localizada entre Concepción del Uruguay y Colonia Elía.El mandatario se reunió en enero con en Paysandú con el filántropo norteamericano Gilbert Butler, que es quien compró y donará las tierras a Entre Ríos y al vecino país, que serán destinadas a educación, ciencia, ecoturismo y conservación.Las islas eran de una familia entrerriana que las puso a la venta en 2020 y que fueron compradas por la fundación para donarlas a Entre Ríos. Parks Builders International forma parte de un grupo de filántropos de distintos países que ayudan a los sistemas nacionales y provinciales de áreas naturales en nuestro país, promoviendo la ciencia, la educación, el turismo y la conservación.Las islas quedaron bajo la jurisdicción del gobierno provincial, dentro del ámbito de la Secretaría de Ambiente que tiene la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, que es la autoridad de aplicación de la Ley 10.479.Se donarán 514 y 2695 ha a los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la Provincia de Entre Ríos, Argentina, respectivamente, para incrementar la categoría de protección en ambas márgenes del tramo inferior del Río Uruguay. El área –ubicada entre Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina) y Fray Bentos (Río Negro, Uruguay) – incluye islas, canales, humedales, pastizales y bosques ribereños de gran valor para el patrimonio natural y cultural de ambos países.A través de la iniciativa, se busca consolidar un corredor biocultural de áreas protegidas para contribuir a la conservación de sus especies y hábitats, a su capacidad de respuesta frente al cambio climático y al desarrollo sustentable de actividades turísticas, educativas y científicas vinculadas a su conservación, y que beneficiarán a más de medio millón de personas que habitan en el área.Para lograrlo, y con el involucramiento de comunidades y organismos locales, se avanzará en el diseño y ejecución de un Plan de Conservación Integral que contribuya a la protección de las islas, tierras y canales asociados a través del establecimiento de un corredor biocultural; un Plan de Uso Público que establecerá infraestructura, cartelería, senderos e instalaciones para desarrollar actividades de turismo sostenible; y un Plan de Educación Ambiental para resaltar los valores del área y contribuir a su conocimiento y preservación.La entidad filantrópica de conservación Butler Conservation, Inc, de Gilbert Butler, proveerá el 100% de los fondos para este ambicioso proyecto de conservación en ambos países, que será implementado por los equipos de @WCSArgentina y @thewcs Cono Sur, en coordinación con The Nature Conservancy (TNC), @BancodeBosques, la Asociación Civil Uruguaya AMBÁ y los gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la Provincia de Entre Ríos, Argentina.