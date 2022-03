Manzur pidió "celeridad y responsabilidad política" para aprobar acuerdo con FMI

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró esta tarde en el Congreso nacional que "el conjunto del sistema político" debe "demostrar una actitud responsable que ponga el interés de los argentinos por encima de los intereses coyunturales de la compulsa política".Manzur se expresó en esos términos al declarar ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados donde pidió celeridad para aprobar el acuerdo de refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).“Este requisito de aprobación del Congreso le confiere legitimidad democrática al proceso de endeudamiento. El proyecto evita un acuerdo basado en políticas de ajustes y reformas que quiten derechos laborales y previsionales", explicó el jefe de Gabinete.Además, afirmó que el acuerdo con el FMI garantiza "el crecimiento de mediano plazo y la estabilidad duradera" y aseguró que busca "garantizar la continuidad de los programas sociales y derechos de trabajadores"."El programa tiene como objetivo central que el país continúe con el crecimiento con inclusión social evitando políticas de ajuste y reformas que quiten derechos laborales", declaró Manzur ante las comisiones de la Cámara de Diputados donde se abrió el debate sobre el entendimiento y donde también expone el ministro de Economía, Martín Guzmán.En ese sentido, el funcionario aseguró que "lo que se está presentando acá es el mejor acuerdo posible. Por eso, apelo al arte del diálogo, a generar los consensos necesarios y a poner por arriba de las cuestiones sectoriales y políticas partidarias y pensar en lo mejor para nuestro país, para la Argentina"."Con esta ley, el propósito es que a partir de ahora las decisiones que afecten el futuro de argentinos pasen por la intervención de los representantes del pueblo y de la totalidad de las provincias", aseveró el funcionario.Recordó que en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se firmó "un acuerdo stand by", y precisó que "este acuerdo busca refinanciar ese crédito que fue un acuerdo importante pero no tuvo el impacto que se esperaba"."Esta deuda luego se combinó con una fuerte devaluación del peso, lo cual transformó drásticamente la relación entre deuda y PBI", subrayó Manzur, al señalar que ese acuerdo "tuvo 4 de la 12 revisiones previstas originalmente".Sostuvo que "la primera demostró que el índice de sostenibilidad no era bueno; la segunda, un ajuste fiscal fue incorporado al Presupuesto y el tipo de cambio se mantuvo en una situación de no inversión".Manzur puso de relieve que "tras la cuarta, el FMI advirtió que preveían etapas más duras" y afirmó que "al incumplirse el acuerdo stand by fue cancelado el 24 de julio del 2020".En ese sentido, el funcionario afirmó que el acuerdo "es fruto del trabajo de negociaciones de elevada complejidad" y dijo que "nuestro país asume un sendero de crecimiento evitando políticas de ajuste o reforma que quiten derechos laborales o previsionales"."El programa tiene como objetivo central que el país continúe con el crecimiento con inclusión social evitando políticas de ajuste y reformas que quiten derechos laborales", enfatizó Manzur.El Jefe de Gabinete precisó que el acuerdo "tendrá 10 revisiones trimestrales y un período de gracia de 4 años y medio, sin sacrificar en este período recursos que Argentina necesita".