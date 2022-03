Rogel: “Traemos nuevos bríos para afrontar los grandes desafíos en el 2023”

Este sábado, bajo una copiosa e interminable lluvia, Alternativa Radical realizó su asamblea provincial con la presencia de dirigentes de todos los departamentos de la provincia y estableció su vocación de presentar una propuesta a gobernador para el 2023.En el transcurso de dicha asamblea se escuchó la palabra del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Hein, quien envió saludos del diputado nacional Rogelio Frigerio y celebró la convocatoria de Alternativa Radical como una muestra de la vocación de poder que se tiene para la provincia de Entre Ríos con vista al 2023.Todos los referentes hicieron una descripción de los respectivos departamentos y comprometieron su trabajo para auscultar en cada lugar de la provincia posibles candidatos o candidatas a presidir las juntas de gobierno, a ser intendentes o senadores. A su turno, el ex diputado nacional y ex convencional constituyente, Fabián Rogel, aseguró que “se advierte cierto cansancio en la población después de 32 años de gobierno casi ininterrumpido del justicialismo en la provincia. Estamos en condiciones de traer nuevos bríos, nuevas alternativas y nuevos pensamientos para afrontar los grandes desafíos que tendrá Entre Ríos con miras al 2023”.También hicieron uso de la palabra representantes del partido Construcción Ciudadana 24, entre ellos el arquitecto López Segura, que son parte de la construcción política provincial como es Junto por Entre Ríos.A su turno, fue la diputada provincial Sara Foletto quien sostuvo en la Asamblea que “si hay una persona que se ha preparado durante 40 años para representar a este sector como candidato a gobernador, es el ex diputado provincial y presidente del bloque del radicalismo, ex diputado nacional y ex vicepresidente del bloque radical, ex convencional constituyente y ex presidente del bloque de los convencionales que reformaron la Constitución en el 2008, Fabián Rogel, quien durante todos estos años ha acumulado una experiencia y un conocimiento sobre los grandes problemas de la provincia y sus proyecciones para salir del estancamiento que se advierte en Entre Ríos.”Se informó que el cierre provincial de la presentación del libro del profesor Celomar Argacha, se realizará el Miércoles 30 de Marzo en Paraná. Estarán presente, entre otros, Leandro Illia, Juan Manuel Casella, Héctor Lebensohn e Hipólito Solari Yrigoyen.