Se realizó la apertura de las jornadas del Nodo entrerriano del MICA

Nodo MICA



Palabras de bienvenida



Reuniones interinstitucionales



Charla junto a Saborido y espectáculos de música y danza



Recorrida por Mateando



La primera jornada contó con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien junto a la vicegobernadora Laura Stratta, recorrió la feria de artesanos y emprendedores entrerrianos y el patio gastronómico de La Vieja Usina. También los acompañaron el intendente la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la diputada nacional Blanca Osuna; la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Lucrecia Cardoso; la secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D`Agostino; el director de Coordinación del Consejo Federal de Cultura, Gustavo Romero; el director de Innovación Cultural de la Nación, Ariel Direse; y el productor, guionista y director Pedro Saborido.Las autoridades se trasladaron luego a la Sala Mayo, para participar del evento Mateando, que se realiza en el marco de la Fiesta Nacional del Mate que se desarrollará este fin de semana.El Nodo MICA Entre Ríos es una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Se trata de un encuentro de formación y debate para gestores y gestoras de las industrias culturales y artistas de distintas disciplinas. Tiene prevista una agenda de conferencias específicas junto a referentes. También se presentará la Plataforma MICA. La actividad cuenta además con feria de editoriales, emprendimientos, artesanías, stand informativos, gastronomía, y espectáculos de música y danza.En la apertura institucional que tuvo lugar en el Centro Cultural La Vieja Usina, Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, presentó los objetivos de las jornadas y la agenda de trabajo. "El MICA se plantea desarrollar fuertemente la idea de la economía de la cultura como producción y trabajo; la cultura como espacio de desarrollo económico"."Somos un sector muy importante", enfatizó refiriéndose al sector cultural. "Representamos el 2, 6% del Valor Agregado Bruto. Generamos en 2019 casi 310000 puestos de trabajo"."Para cada uno de los sectores de las industrias culturales tenemos especificidades; y para cada uno de esos segmentos hacia el interior es donde nos proponemos trabajar para diversificar la matriz productiva, generar trabajo y producción", explicó."El MICA se plantea generar herramientas de inclusión digital, de inclusión financiera, de profesionalización, una incubadora de empresas (Pymes culturales), y un laboratorio de proyectos que vamos a acompañar desde el Estado. La agenda de trabajo del MICA es transversal e interinstitucional ya que articulamos también con otras áreas. Queremos entender y desarrollar las industrias en cada provincia, y para eso tenemos que acercarnos a los datos y la información para poder actuar mejor. Vamos a recorrer todo el país con los nodos MICA para seguir indagando en cómo nos pensamos como sector en relación a la capacidad productiva de nuestro país en vinculación a la región y al mundo", finalizó la funcionaria.A su turno, Fransisca D´Agostino, secretaria de Cultura de Entre Ríos, declaró que las industrias culturales tienen algo que no tienen las otras: en su cadena de valor incorporan la producción simbólica y la generación de identidad. "El valor agregado de las industrias culturales es un eje que tenemos que trabajar. En Entre Ríos las industrias culturales tienen un gran potencial", dijo la funcionaria.Y agregó: "Nos proponemos medir las industrias para saber cómo se generan, cómo se están desarrollando, y así poder diseñar políticas a partir de ese diálogo. Para lograr ese objetivo es fundamental la articulación con diferentes organismos y entidades. En ese sentido, hay dos conceptos que tienen que estar presentes a la hora del diseño de políticas culturales: la sustentabilidad y el asociativismo”.Cabe destacar que en el mes de mayo de este año el MICA tendrá un gran encuentro presencial en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En ese marco, Entre Ríos tendrá una representación de artistas y trabajadores de la cultura.De la apertura del evento participaron también una gran cantidad de artistas y gestores culturales de la región y funcionarios de la Secretaría de Cultura de la provincia y de distintos municipios entrerrianos.En el marco de la visita de las autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación se mantuvieron reuniones institucionales con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; y con Eduardo Muani, decano de la facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).En el primer día del MICA Pedro Saborido participó como orador, brindando una charla sobre Escritura y Creatividad. Yanina Porcheto, directora de La Vieja Usina fue la encargada de presentarlo y moderar el encuentro.Frente a unas 180 personas, el productor desarrolló ideas sobre la originalidad, la paciencia en el proceso de trabajo, la disciplina y la importancia de ser consciente del público al que se dirige el producto artístico. Saborido también relató algunas experiencias y anécdotas de su trabajo junto a Diego Capusotto.“La creatividad es algo contrario a la resignación y a la indignación” fue una de sus primeras frases frente a las y los asistentes.En otro momento también hizo comentarios sobre la importancia del juego al momento de crear: “la máquina de tener que estar inspirados es jugar. El juego es algo que nos fascina. Es lo que más hacemos durante toda la vida. El juego y la fascinación las mantenemos siempre. Cuando jugamos no estamos en el mundo, estamos en otro lado. La creatividad necesita un tiempo, un espacio y un juego”.Al momento de sintetizar algunas ideas sobre un método para crear remarcó las posibilidades infinitas que ofrece el ensayo, la noción del tiempo necesario y de las reglas y posibilidades de la producción.“El territorio de la creatividad es ser un nene y una nena. ¿Cómo hacemos un método para ser un nene?” se preguntó junto a los asistentes que, entre risas, empezaron a hacer preguntas.Al finalizar la charla de Saborido se presentaron las bandas Triangula y Combo Mutante. El cierre estuvo a cargo de la compañía de danzas Cinética.Programación para el sábadoLa actividad continúa este sábado 5 a partir de las 11hs con la apertura de las puertas de la feria. Seguidamente a las 11.30 hs tendrá lugar la primer charla sobre Economía Cultural.A partir de las 14 hs se realizarán dos paneles simultáneos: Música, autogestión y formalidad ¿caminos separados? a cargo de Alexis Turnes Amadeo; y Marketing digital para profesionales de la industria editorial con Daniel Benchimol.La ronda federal de cierre tendrá lugar a las 16 hs. Será un espacio para debatir con el objetivo de construir un diagnóstico y proyección del desarrollo económico de la cultura provincial.Al finalizar el debate se presentará la Cuerda de Candombe Mujeres al Tambor.Todas las propuestas se desarrollarán en La Vieja Usina. La entrada es gratuita con inscripción previa ingresando a https://docs.google.com/forms/d/1qYyNAPf5kTp2bratop5basddzDU9kEgmAeKy_Tfwdmw/viewform?edit_requested=true Quienes lo deseen también pueden participar a través de la Plataforma MICA, ingresando a:https://forms.cultura.gob.ar/index.php/149226?lang=esLos foros serán transmitidos vía YouTube a través del canal del Ministerio de Cultura de la Nación.Luego del encuentro en La Vieja Usina, la vicegobernadora junto al ministro Bauer y funcionarios nacionales y provinciales, se trasladaron a la Sala Mayo para participar del evento Mateando. Allí los recibió el intendente de Paraná, Adán Bahl, su esposa Claudia Silva, la viceintendenta Andrea Zoff, y concejales. También estuvieron las diputadas Stefanía Cora, Carina Ramos; y el diputado nacional Tomas Ledesma.En la oportunidad, la vicegobernadora Laura Stratta expresó: “Para nosotros es muy importante esta fiesta porque tiene que ver con nuestra identidad, nuestro patrimonio, con nuestro ser entrerriano y entrerriana”.Seguidamente, agradeció la presencia del ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer y a todo su equipo de trabajo por la articulación con la provincia y los municipios. También destacó a la municipalidad de Paraná por la organización de la fiesta, “que tiene que ver con nuestra cultura pero también con convertir a Paraná en un destino turístico, trabajar con emprendedores y emprendedoras vinculados a la producción del mate”, resaltó.“Desde el gobierno de Entre Ríos venimos acompañando las políticas de generación de trabajo genuino, con la instalación de la agenda cultural y entendiendo que desde la articulación logramos generar respuestas integrales a las grandes demandas de la sociedad que son muchas y que permanentemente las estamos trabajando”, dijo Stratta.Por su parte, el ministro Bauer, manifestó: “Estamos felices de estar acá con dos eventos muy importantes, acompañando esta fiesta hermosísima y de lo que significa el mate para nuestra cultura, para la ciudad de Paraná y la provincia. Y por otro lado, estamos presentando el Mercado de las Industrias Culturales Argentinas (MICA)”.Y agregó: “Es muy importante para nosotros entender a la cultura como una industria y para trabajar con las distintas actividades artísticas y culturales de la provincia, en forma mancomunada, para desarrollar las industrias tanto a nivel nacional como internacional”. Además, el funcionario nacional, destacó el vínculo y trabajo conjunto entre Nación y el Gobierno provincial.En tanto, el intendente Adán Bahl indicó: “Estamos contentos con la presencia del ministro Bauer, de Lucrecia (Cardoso) y de nuestra vicegobernadora que están acompañando la fiesta. Estamos agradecidos por todo lo que han hecho provincia y Nación para que esta Fiesta se pueda llevar adelante. Buscamos compartir nuestra cultura e identidad y posicionar a nuestra ciudad como un destino turístico competitivo en el país”.“Este sábado se volverá a realizar este evento, para todos los que no han podido venir, con una reprogramación de todo lo del sábado, que lo pasamos al lunes por una cuestión climática”, indicó el presidente municipal.Mateando busca generar un espacio donde la cultura del mate sea protagonista. Artesanías, diseño, emprendimientos yerbateros y de blends se dieron cita en la Sala Mayo para dar a conocer, degustar y comercializar los productos vinculados a nuestra cultura del mate. Asimismo, se organizaron exposiciones y charlas con especialistas, sommeliers y blendistas. Este encuentro es la antesala de la tradicional Fiesta Nacional del Mate, que tendrá su edición número 32, este fin de semana en Paraná.