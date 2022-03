Bordet firmó convenios para mejorar caminos rurales con consorcios camineros

Actualizar maquinaria

Ambos acuerdos se hacen en el marco del convenio para implementar medidas de apoyo a la emergencia y/o desastre agropecuario (Ley Nº 26.509), suscripto en junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la provincia de Entre Ríos. Por su parte, la provincia aportará los costos excedentes que surjan en función de la variación de los valores de la maquinaria a adquirir, garantizando de este modo la realización total del proyecto."La articulación del Estado con la sociedad civil es una de las vías para construir mejores políticas públicas", sostuvo Bordet luego del acto en el que destacó que "la inversión en obras viales es un eje estratégico que brinda a quienes producen la infraestructura que necesitan para aumentar su competitividad, pero también para que la población rural pueda acceder a otros centros urbanos, servicios básicos como escuelas, centros de salud, comisarías, y seguir apoyando el arraigo de nuestra población en el ámbito rural".Además, el mandatario provincial resaltó "el compromiso del presidente Alberto Fernández y del Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, con la producción entrerriana y el federalismo". "El gobierno nacional aporta los fondos para la compra de esta nueva maquinaria en el marco del convenio que firmamos desde la provincia para hacer frente a la emergencia agropecuaria determinada en junio del año pasado", recordó.Por último, Bordet puso de relieve "el involucramiento de los actores directos de estas políticas, como en este caso los productores que participan de los consorcios camineros, en articulación con Vialidad Provincial. Esto nos permite avanzar rápidamente sobre las principales necesidades que tiene cada comunidad. Es un ejemplo concreto de la participación que buscamos en todas las esferas de la sociedad".Al finalizar el encuentro, Bahillo explicó que la firma se da en el marco del "apoyo político y financiero que le da el gobierno provincial a los consorcios camineros que trabajan en conjunto con Vialidad para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, secundarios y terciarios, de tierra".En ese sentido, valoró que "nos parece que esta modalidad seguramente va a poder dar respuesta a temas de caminos que son tan recurrentes en la provincia", y detalló que fueron "dos convenios, uno con cada consorcio: el consorcio de Gilbert es por más de 35 millones de pesos, incluye una motoniveladora, un camión y una retro; y el de Santa Anita es un camión y una retro, por más de 25 millones de pesos", agregó.Apuntó que el mejoramiento de ese tipo de caminos "tiene que ver con dos cuestiones: sacar la producción y tener una buena vinculación entre la población rural y los centros urbanos, por términos educativos, sociales, familiares", dijo. En ese punto, Bahillo los definió como "los caminos de la producción y de la vecindad, porque quienes viven en el interior de la provincia tienen todo el derecho para poder asistir por distintas cuestiones a la ciudad".Por el consorcio vecinal "Caminos de Gilbert", participaron el presidente, Daniel Dorn y el secretario Sergio Holzmann. En tanto que por el consorcio de Santa Anita, estuvieron presentes el intendente y presidente del consorcio, Juan José Amavet, el vicepresidente Hugo Kinderknecht, el tesorero Martín Honecker, y el viceintendente y vocal, Alfredo Hofmann.Al referirse a los consorcios, Bahillo puntualizó que el de Gilbert "viene trabajando hace muchos años con una demostrada idoneidad y eficiencia. Esto habla a las claras del compromiso y la responsabilidad que tienen los consorcistas".Por otra parte, explicó que el consorcio de Santa Anita "fue recientemente conformado" y que la medida responde a "una decisión del intendente, junto con los productores de la zona, de asumir la responsabilidad de que en determinadas zonas, son alrededor de 200 kilómetros, este consorcio se va a hacer cargo del mantenimiento de los caminos".En el marco del trabajo articulado, el titular de la cartera productiva destacó la labor de Vialidad provincial, "que es quien ejerce el control y paga los certificados, inspeccionado el mantenimiento", y subrayó que "es una modalidad de trabajo que nosotros tenemos en el gobierno provincial por indicación del gobernador Bordet: trabajar junto a las instituciones intermedias de nuestros sectores productivos"."Entre Ríos tiene más de 15 sectores productivos, tiene un entramado muy rico", describió, y destacó que "nuestros empresarios y productores tienen un compromiso muy fuerte con la producción y la sociedad y asumen este tipo de responsabilidades para trabajar en conjunto con el gobierno entrerriano para atender cuestiones que son para beneficio de todos, pero esto se puede hacer porque hay una construcción de confianza, los productores confían en la gestión provincial y podemos asumir compromisos recíprocamente y cumplir con los objetivos que nos vamos fijando, en este caso, es el mantenimiento de caminos con todo lo que significa", sostuvo.Por su parte, Gabriel Dorn, presidente del consorcio del camino vecinal de Gilbert, explicó que el convenio que firmaron con el gobernador les permitirá contar con recursos para comprar maquinarias "que tanta falta nos hacen". "Tenemos una larga trayectoria, de 40 años, como consorcio y algunas máquinas están obsoletas. Esto nos viene muy bien para mejorar el servicio de mantenimiento de los caminos secundarios y terciarios, lo que tanto nos interesa como productores".Dorn afirmó que con el subsidio otorgado podrán comprar una moto niveladora y que posiblemente puedan comenzar a pensar también en un camión o retroexcavadora. El consorcio realiza servicios en la zona de Gilbert, en el departamento Gualeguaychú y parte del departamento Uruguay.En tanto, el intendente de Santa Anita, y presidente del consorcio de esa localidad, sostuvo que los recursos otorgados por el gobernador posibilitarán el comienzo de trabajos en la zona con la compra de maquinaria vial. El objetivo es "aunar esfuerzos con la provincia, los productores, vialidad y el municipio para mejorar los caminos de la producción". "Encontramos un gobernador dispuesto a trabajar en conjunto", señaló."Ahora tenemos la responsabilidad de llamar a licitación, comprar la maquinaria y comenzar a trabajar. Los productores son los que viven y trabajan en la zona y desde el municipio somos los principales interesados en mantener los caminos. Nos pareció que teníamos que poner nuestro granito de arena junto a la provincia y por eso creamos este consorcio, que tiene la particularidad de estar integrado por representantes tanto del sector público como privado y es una experiencia nueva en la provincia", indicó Amavet.El objeto de estos acuerdos es, a través de la cooperación y asistencia entre las partes, favorecer los sistemas productivos de los productores locales mediante acciones de mejoramiento de caminos rurales de la red secundaria y terciaria no pavimentada ubicados en la zona de influencia de la provincia, que permitirá prevenir y reducir los posible daños por eventuales emergencias agropecuarias.En los considerando acuerdo se expresa que el convenio responde a "la demanda realizada por productores locales de la provincia, quienes interesan por una adecuada red vial que permita extraer la producción de sus campos actualmente afectados, no solo por la erosión hídrica y eólica, sino también por la dificultad para acceder a sus establecimientos agropecuarios a fin de transportar la producción de los mismos en cada caso".Ante ello, el Ministerio nacional, en el marco del acuerdo oportunamente suscripto con el gobierno provincial, se comprometió con asistencia económica en carácter de aporte no reintegrable (ANR) por un monto total de 60.211.086 pesos para la adquisición de maquinaria destinada a mejorar los caminos rurales identificados en el marco del convenio, mediante limpieza de cunetas, banquinas, perfilado, alteo y reparación de alcantarillado, de un total aproximado de 123 km.En ese marco, la provincia dispuso que el aporte no reintegrable recibido en virtud del convenio marco con destino al mejoramiento de los caminos rurales identificados, sea administrado y ejecutado por los consorcios camineros debidamente constituidos en la zona de influencia, todo lo cual será debidamente controlado y rendido ante el Ministerio.En este caso, ambos consorcios el Gilbert, con sede en esa localidad del departamento Gualeguaychú, y del de Santa Anita, de la localidad del departamento Uruguay, expresaron su intención de contribuir a los fines del convenio marco, adquiriendo las maquinarias correspondientes como así destinándolas al mejoramiento de los caminos solicitados.En el convenio se dispone encomendar dichos consorcios la adquisición por su cuenta, de las maquinarias, las cuales una vez adquiridas, deberán ser utilizadas por este con carácter exclusivo y con destino al mejoramiento de los caminos rurales existentes en el departamento Uruguay.Para ello, el Ministerio transferirá al consorcio Gilbert el ANR recibido en el marco del convenio entre la Nación y la provincia por un monto de 34.731.349 pesos, para la adquisición del equipamiento vial nuevo para el mejoramiento de los caminos rurales provinciales detallados en el convenio.En tanto, el consorcio Santa Anita recibirá la suma de 25.479.736 pesos, también para la adquisición del equipamiento vial nuevo para el mejoramiento de los caminos rurales provinciales.