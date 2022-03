Paro docente: cómo repercute la medida gremial en las escuelas de Paraná

Política AGMER rechazó la propuesta salarial y resolvió cuatro paros

Escuela Nº 206 “Los Constituyentes”

Escuela Nº 198 “Maestro Entrerriano”

Agmer, el gremio que nuclea a la mayoría de los docentes entrerrianos, resolvió. Tras el anuncio del plan de acción,recorrió algunas de las escuelas de Paraná a los fines de mostrar cómo repercute la medida de fuerza en las aulas.En la comunidad educativa de la Escuela Nº 206 “Los Constituyentes” se mostraron“Atravesamos un inicio de ciclo lectivo después de dos años de pandemia, y si bien es entendible la decisión del Congreso de Agmer, es bastante difícil de aceptar”, argumentó ael vicedirector Mario Franchi.“Pensamos que había un buen canal de diálogo entre el Gobierno y el gremio,, apuntó al dar cuenta que “están previstos cuatro días de paro”.Franchi comunicó que, en esa escuela,. De igual, manera aseguró que los padres no envían a sus hijos al establecimiento cuando se anuncian medidas de fuerza. “Nuestro compromiso es de anunciarles a las familias si el docente adhiere o no al padre y son los padres los que toman la decisión de enviarlos o no”, comentó.“El comedor escolar es un servicio esencial, por lo que permanece abierto, pero las características del tiempo” el vicedirector comentó que no iban a asistir muchos comensales. En la oportunidad, dio cuenta de un aumento en la cantidad de alumnos que asisten al comedor escolar. “De 200 alumnos, 160 asisten al comedor y hasta cuatro años que viene en aumento la matricula en comedor; y lo mismo ocurre en la cantidad de útiles, la falta de guardapolvos o de vestimenta adecuada”, explicó Franchi. Y acotó: “Esta es una zona marginal en la que advertimos cómo desciende el nivel socioeconómico de las familias”.La directora de “Los Constituyentes”, Natalia del Castillo, dio cuenta aque es histórico el inconveniente por la prestación del servicio de colectivos urbanos. “Los chicos deberían bajar del colectivo a las 7.50, pero están llegando 8.10; es un problema eterno por el que ya el año pasado cambiaron el recorrido y no nos avisaron. Tras el reclamo logramos que se restablezca el recorrido”, sintetizó.“La virtualidad fue traumática, tanto para los alumnos como para los docentes; fueron momentos muy difíciles porque no se lograba la conectividad ideal por la que el docente enseñaba y el estudiante aprendía; sino que nosotros impartíamos clases virtuales y eran el papá o la mamá, si tenían la capacidad intelectual, terminaban enseñando el contenido”, explicó el vicedirector.Y agregó: “La escuela, hace más de un año que no está conectada;y se realizaron todas las gestiones ante el Consejo General de Educación, pero seguimos sin conexión”.Franchi comentó que los docentes “usan los datos de sus celulares para el trabajo administrativo”. Fue en ese sentido quecomunicó la secretaria escolar, Sandra Marechal., comunicó ala directora de la Escuela Nº 198 “Maestro Entrerriano”, Amorina De Angeli. Y argumentó: “La decisión fue tomada por los docentes previo a una asamblea en la que estuvieron de acuerdo con seguir con estas medidas de fuerza”.De acuerdo a lo que comentó la directiva, a la “Maestro Entrerriano”; y con ellos se dictan las clases a los alumnos que vinieron este viernes pese a que el tiempo no acompañó”.De Angeli explicó que en los días de paro “se avisa a los padres de la situación para que no lleguen a la escuela y se encuentren con que el docente no asiste”. “Con el retorno a la presencialidad plena se está reduciendo el uso de los grupos de WhatsApp y nos manejamos con el cuaderno de comunicaciones; pero en casos como este, en los que no hay tiempo para hacer el comunicado, se trata de avisar a un papá referente y que éste avise a través de los grupos”, indicó.La matrícula escolar de la “Maestro Entrerriano” está compuesta por 700 alumnos con Nivel Inicial y en ambos turnos.aseguró la directora.