Fernández pidió fin del patriarcado y dijo que violación en Palermo "fue atroz"

El presidente Alberto Fernández pidió este jueves el "fin del patriarcado" para lograr "vivir en una sociedad más justa" al tiempo que se refirió a la violación grupal ocurrida en el barrio porteño de Palermo como un hecho "atroz", durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de cara al 8M.



El máximo mandatario encabezó la apertura de la tercera edición del encuentro "Nosotras movemos el mundo" junto a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y Tristán Bauer, ministro de Cultura.



En ese marco, llamó en varias ocasiones a los varones a "reflexionar" sobre su rol en la sociedad debido a que "son los que más resisten" en su espacio de dominio.



“Las mujeres han entendido y pelean y todas las identidades de género entendieron y pelean por su espacio, pero los hombres son los que más resisten”, sostuvo.



Fernández aseguró que "es grave" vivir "en una sociedad que no iguala y que culturalmente piensa que el hombre tiene dominio sobre la mujer".

Tras esta declaración, hizo énfasis en los dichos que publicó Gómez Alcorta sobre la violación de seis hombres a una joven y que fueron criticados por Patricia Bullrich, presidenta del PRO.



La ministra había manifestado desde su cuenta de Twitter que los acusados y su accionar "responden a la misma matriz cultural”, algo que fue rechazado por Bullrich, quien le respondió: "El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!".



El presidente afirmó que la ministra "llamó la atención" por "el hecho atroz, el abuso y violación de la chica" porque "en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer".



"De verdad eso pasa, y es horroroso", calificó y sugirió: "Lo primero que hace falta entender para cambiar las cosas es entender lo que pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no la asume".



En un mensaje dirigido a los hombres, señaló: "Debería darnos vergüenza que esta desigualdad exista en el Siglo XXI ¿Si tan macho somos hicimos este mundo?".



"Muchachos, esto está mal, esto hay que cambiarlo y esta desigualdad no se tolera, no nos hace mejores, nos hace horribles", sentenció.



“Vergüenza nos tiene que dar que haya 128 mil mujeres que tengan que recurrir al Estado para preservarse de hombres que las castigan", aseguró y agregó: “Asco me da vivir en una sociedad que no acepta la diversidad y debería darnos vergüenza a los hombres".



El presidente insistió en que "la mayor reflexión la tienen que hacer los hombres" porque "porque hay una cultura dominante que indica que hay un sexo dominante por sobre otro".



“Bienvenido el fin del patriarcado”, declaró Fernández e instó a las mujeres a "que no bajen los brazos y sigan demandando más igualdad”.

“Tenemos que construir una sociedad más justa y solo es posible si nosotros nos decidimos a igualarnos entre nosotros, de otro modo, es más difícil", cerró.