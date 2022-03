Bordet confirmó el acueducto metropolitano: beneficiará a 280.000 habitantes

Mejor servicio

El gobernador Gustavo Bordet firmó el contrato para ejecutar el acueducto región metropolitana que llevará agua potabilizada a las ciudades de Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, y duplicará la planta de Paraná.Se prevé una inversión de casi 3.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 30 meses, beneficiando a más de 282.000 habitantes. Además prevé expansiones futuras con un horizonte a 30 años."Pusimos muchísimo empeño en que pueda llevarse adelante esta obra, por su magnitud, por lo que representa y por la previsibilidad que va a otorgar a una zona importante de Paraná y a los municipios cercanos a la capital entrerriana”, expresó Bordet durante el acto en el que estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y los intendentes de las ciudades beneficiadas con esta obra.“Muy pronto se podrá contar con un servicio de agua potable que mejora sustancialmente la calidad de vida de los vecinos a partir de esta obra que se llevará adelante con financiamiento del gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa)”, continuó diciendo el gobernador, al tiempo que comentó que si bien se la había planteado en la gestión nacional anterior, no se pudo llevar adelante por no conseguirse el financiamiento. “Ahora conseguimos el financiamiento y después de sortear varias dificultades llegamos a esta instancia de poder firmar el contrato de obra”, concluyó.En compañía del ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el gobernador firmó el contrato con los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de San Benito, Ezequiel Donda; y de Oro Verde, Oscar Toledo; y el viceintendente de Colonia Avellaneda, Gustavo Belluzzo, y la empresa contratista.La obra se denomina Acueducto Región Metropolitana Paraná-Colonia Avellaneda-San Benito-Oro Verde, y permitirá proveer de agua potable a través un acueducto a las cuatro ciudades que integran la región metropolitana en torno a la capital provincial, y también comprende la ampliación de la planta de calle Echeverría de Paraná.Al finalizar el acto, el intendente Bahl sostuvo que “hoy tenemos el desafío de pensarnos en una escala metropolitana de ciudad, para poder desarrollarnos y brindar mayores y mejores servicios a nuestros vecinos. Este acueducto se suma a obras como Avenida Zanni y Circunvalación que fueron planeadas con ese fin. Paraná es el núcleo del área y eso nos coloca en un lugar estratégico”.En ese sentido, expresó: “implica la duplicación de la planta potabilizadora de calle Echeverría y nuestro nuevo centro distribuidor sur cumple un rol muy importante dentro del proyecto. Trabajando juntos Nación, provincia y municipios avanzamos en las obras necesarias para mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos”, acotó.Finalmente, Bahl señaló que “no sólo va a mejorar el servicio de agua potable, sino sobre todo la calidad. Gracias a esta obra, los vecinos de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito van a poder tomar agua directamente de sus canillas con tranquilidad”.Por su parte el intendente Toledo, de Oro Verde, consideró que "esta va a ser la obra más importante de la gestión y de las futuras que vengan, porque es imposible hacerla con presupuesto municipal e incluso provincial".Luego agradeció al gobernador "este federalismo que ha tenido siempre con todos nosotros; más allá del color político que tengamos, siempre ha trabajado en las dos gestiones incorporando todas las localidades, lo cual por ahí es raro ver en política”. “Esto siempre habla muy bien de vos y de cómo has trabajado", le manifestó al gobernador."Seguramente seguiremos trabajando para llevar soluciones a los vecinos de nuestras localidades y ahora nos queda un trabajo en conjunto, mancomunado con los otros intendentes, para poder ver cómo llegamos a las cooperativas, algunos tenemos producción propia", acotó.A su turno, el intendente de San Benito, Ezequiel Donda, indicó que "no tengo más palabras que agradecimiento por el trato que ha tenido el gobernador conmigo, siempre ha estado para ayudarme cada vez que le mandé un mensaje, sabe la situación de San Benito".Destacó que "hace cinco años atrás parecía una obra que era sólo un sueño que teníamos las personas de San Benito y de las localidades vecinas, y hoy es realidad. Es un orgullo enorme haber sido parte de este trabajo. Sé lo que usted gobernador ha hecho, el desafío que se puso hace unos años atrás, que me acuerdo que me lo dijo, y todo lo que ha hecho y puesto para poder lograrlo"."El agradecimiento es del pueblo entero, porque verdaderamente le va a cambiar la calidad de vida a la gente. Cuenten con San Benito, la comunidad toda creo que se va a poner a trabajar para poner su granito de arena", agregó Donda.En tanto, el viceintendente de Colonia Avellaneda también agradeció al gobernador y a todos los que participaron para que esta obra se lleve adelante. "El agua salada es todo un tema para las viviendas, calefones y demás, y el agua dulce cambia totalmente el ánimo de la gente y también el día a día. Muchas gracias a quienes pudieron llevar esta obra adelante", dijo.Desde la UTE integrada por José Eleuterio Pitón SA y C&E Construcciones SA. explicaron que la obra está prevista para desarrollarse en 910 días, o sea 30 meses, con un proyecto ejecutivo previo que demandará un plazo de seis meses. Son tres etapas parciales de dos meses para los distintos componentes de la obra: ampliación de la planta potabilizadora, planta de elevación y los acueductos. Comprende una duplicación de la planta potabilizadora actual y acueductos, e incluye cisternas y planta elevadora.La obra, financiada por el Enohsa y concretada a través del Ministerio de Planeamiento de la provincia, consiste en el abastecimiento de agua potable a Paraná, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda que conforman el Área Gran Paraná y comprende un acueducto de abastecimiento, la ampliación de la actual Planta Echeverría y la llegada a cada localidad para que cada una derive agua potable a los respectivos reservorios de almacenamiento y su posterior distribución.El objetivo primordial es asegurar la disponibilidad de agua segura a las actuales poblaciones, previendo las expansiones futuras con un horizonte a 30 años para las localidades de Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde, además de prever la conexión a Sauce Montrull, a fin de mejorar el nivel de servicio.Entre otros trabajos se prevé la ampliación de la capacidad de bombeo de la actual toma de agua cruda de Planta Echeverría, de Paraná, mediante la incorporación de una séptima bomba de similares características a las existentes, y un reconexionado de salida del parque de bombeo a fin de optimizar la futura capacidad instalada en 30 por ciento más.La cantidad de habitantes beneficiados estimados es de 282.460 y lo proyectado a futuro en el diseño es de más de 656.000 habitantes, de manera directa.Con la ampliación de la Planta Echeverría se pasará de una producción de 8.736 a 11.988 metros cúbicos por hora y la nueva Estación Elevadora de Bombeo permitirá una capacidad final al año 2050 de 1.600 metros cúbicos por hora.En cuanto a las cañerías, comprende la impulsión mediante la Obra de Toma (963m DN 700), a Colonia Avellaneda (6600 m DN 500) y a Oro Verde (3144 m DN 400).Capacidad de reserva en cada localidad es la siguiente: en Colonia Avellaneda, 958 metros cúbicos, en San Benito, 2798 metros cúbicos; en Oro Verde, 2200 metros cúbicos; y en Sauce Montrull, 440 metros cúbicos.