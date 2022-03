El gobierno aseguró que acordó con el FMI “todos los puntos sustanciales”

"Ya hemos llegado a acuerdos en todos los puntos sustanciales, estamos en las últimas horas. Se trabajó toda la noche y se sigue trabajando para plasmar en un texto todos los acuerdos correspondientes, traducirlos y poder tener toda la documentación necesaria para poder ser enviada al Congreso de la Nación, esperemos, en las próximas horas", enfatizó la funcionaria.Cerruti realizó su habitual conferencia de prensa de los jueves de manera virtual, ya que se encuentra aislada tras dar positivo de Covid 19 el viernes último.En ese marco, la portavoz señaló: Estamos discutiendo una deuda histórica que tomó (Mauricio) Macri y compromete a varias generaciones. No se resuelve en cinco minutos".En cuanto a los detalles del acuerdo, ratificó que las tarifas de electricidad y gas se actualizarán en función de la evolución de los salarios, como había anticipado el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.En ese sentido, indicó que los aumentos "alcanzarán a usuarios residenciales y no residenciales" y se considerará como criterio de aplicación el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Además, puntualizó que para quienes perciban planes sociales "el aumento no puede superar el 40% de ese coeficiente", mientras que el resto de la población tendrá incrementos de hasta el 80% del CVS.Fernández había señalado frente a los legisladores que el acuerdo con el Fondo Monetario es "el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir".El jefe de Estado garantizó que el programa que se firmará con el organismo crediticio "no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el Gobierno anterior"."Es una refinanciación de aquél préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos.Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa", remarcó.