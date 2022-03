"Educarse es imprescindible para poder tener un futuro", afirmó el Presidente

"A cada uno y a cada una quiero decirles que volvemos definitivamente al proceso educativo que hace falta", celebró esta mañana el presidente Alberto Fernández al encabezar la ceremonia de inauguración del ciclo lectivo 2022 en la Escuela Normal Primaria "Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros", en la capital riojana, junto al gobernador Ricardo Quintela."Educarse es imprescindible para poder tener un futuro", afirmó el mandatario en el inicio del acto, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Cultura, Tristán Bauer, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello."Quiero que disfruten que estamos volviendo a la normalidad de nuestras vidas; ustedes necesitan estudiar y educarse, y nosotros vamos a ayudarlos para hacérselo lo más fácil posible porque en el tiempo que vivimos, sin educación, el futuro es muy complejo, y no van a tener mayor riqueza como seres humanos que la riqueza de lo que han aprendido", señaló.Aseguró que "desde el Gobierno nacional los voy a ayudar a todos y a todas, a los que estudian y a los que enseñan, por eso este año vamos a comprar un millón más de computadoras para distribuir entre chicos y chicas de todo el país, y también los docentes (de escuelas públicas primarias) van a recibir las suyas porque ellos lo necesitan tanto como sus alumnos y entrar a la era digital es una obligación que tenemos"."Sabemos que tenemos un déficit, por eso este año en muchas provincias del país vamos a tener más días de clases tratando de recuperar lo que perdimos el año anterior", dijo el Jefe de Estado y al mismo tiempo reconoció el "enorme esfuerzo" realizado por los maestros y maestras, así como por el personal no docente, a quienes les manifestó su "eterna gratitud porque pudieron mantener la educación argentina en los momentos más difíciles"."Por iniciativa del Presidente, nos hemos empezado a encontrar las 10 provincias norteñas para consolidar una mirada y una política federal", indicó Quintela en su discurso, y resaltó "la cantidad de planes y programas de política educativa" impulsados desde la Nación "que nosotros compartimos y acompañamos, teniendo plena conciencia que educar es hacer justicia social"."Estamos agradecidos y orgullosos de este gobierno nacional que con hechos, y no con palabras, pone en valor este derecho humano fundamental", añadió.En el mismo sentido, Perczyk destacó que "hace meses venimos trabajando el Gobierno nacional y los 24 gobiernos provinciales en obras de infraestructura, becas Progresar, libros y reparaciones en escuelas para empezar un ciclo lectivo que se merece el pueblo argentino".Y señaló: "Tenemos tres tareas fundamentales: que todos los chicos de la Argentina vayan a la escuela, los que están y los que todavía no hemos logrado que vuelvan, priorizar saberes, recuperar aprendizajes y cumplir con los 190 días de escuela, desde marzo hasta diciembre, desde el norte de la Argentina hasta la Patagonia y desde el oeste al este, los 15 millones de chicos y chicas y el más de un millón de docentes".En el transcurso de la actividad, el ministro Perzyck firmó junto a su par de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, la carta de intención para la implementación de la Secundaria Profesional en tres escuelas de la provincia.

En el inicio de la ceremonia, las autoridades entonaron las estrofas del Himno Nacional, que fue interpretado por Peteco Carabajal como parte de un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación que convocó a destacados artistas populares para dar inicio al ciclo lectivo en escuelas de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Rioja y Tucumán. Participan de este programa el Chango Spasiuk, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Nahuel Penissi, el Polaco, Joaquín Levinton, Juan Carlos Baglietto, Zoe Gotusso y Francisco Benítez, entre otros.Previo al discurso de las autoridades también brindó unas palabras el estudiante Joaquín Carlos Vergara, quien forma parte del equipo que se consagró en primer lugar de la Copa Robótica 2021, que representará al país en el mundial de robótica First Global Challenge. Y, además, fueron entregados materiales escolares, como libros y computadoras, a alumnos y alumnas de escuelas de la provincia.