La provincia avanza con reparaciones generales en escuelas de la provincia

La provincia invirtió más de 18 millones de pesos en obras menores terminadas y otros 13 millones en obras que están en ejecución, por comenzar y en proceso de adjudicación. Los trabajos consisten en reparaciones y pintura de las fachadas, conexión de gas, cambio de cubierta de techos, colocación de rejas y reparaciones generales.



Al respecto, el subsecretario de Arquitectura, Walter Dandeu explicó que “el utilizar una línea de financiamiento para obras menores, como son los cotejos o concursos de precios, garantiza una rápida ejecución, concreción, y atención de las necesidades en los establecimientos escolares. Esta posibilidad administrativa de realizar obras, da respuesta a necesidades como recambio completo de la instalación eléctrica, instalación de gas, recambio de aberturas, cubierta de techos entre otros trabajos”.



Las obras, llamadas menores, cuentan con un plazo de ejecución de corta duración, no mayor a 60 días, y un presupuesto menor a 3.4 millones de pesos. Se realizan por compra directa con cotejo de precios, instancia a la cual se invita como mínimo a tres empresas inscriptas en el Registro de Contratistas de la Provincia, a los efectos que hagan una cotización del trabajo, y el día del llamado presenten sus propuestas en sobres cerrados.

A fines de 2021 y principios de 2022, desde el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y a través de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, se llamó a apertura de sobres para distintos cotejos de precios para obras en escuelas de los departamentos de Colón, Diamante, Paraná, Gualeguaychú y Uruguay, obteniendo como resultado la realización de doce obras que ya están terminadas y cuatro que se están ejecutando. Nuevos cotejos

En particular, durante el mes de febrero se realizaron cinco apertura de sobres de cotejos, de las escuelas Nº4 Domingo Faustino Sarmiento y Nº22 Jorge Newbery de Paraná, de la Escuela Nº75 General Alvear de Tabossi, de la Escuela Nº58 Bartolito Mitre de Espinillo Norte y de la Escuela Nº 86 Del Resero de Colonia Crespo. Entre ellas suman un total de 8.067.142,56 millones de pesos en presupuesto oficial. Obras terminadas

Las escuelas que restauraron su fachada y están terminadas previo al inicio del ciclo lectivo 2022 son: la Escuela Nº8 Normal Rural Almafuerte de La Picada; Escuela Nº205 Amalio Zapata Soñez de Viale; Escuela Nº34 Enrique Mihura de Colonia Avellaneda; y en la ciudad de Paraná las escuelas, Secundaria Nº37 Manuel Belgrano (Ex Comercio 2), Escuela Nº165 Libertador Gral San Martín de, Escuela Nº 158 Zubiaur, Escuela Nº181 Osvaldo Magnasco y Escuela Nº 206 Los Constituyentes.



Mientras que las instituciones a las que se le hizo conexión de gas y/o reparaciones generales son la Escuela Nº39 Perito Moreno de Aldea Santa María; E.E.T. Nº153 Horacio Mann de Isletas; U.E.N.I.- Escuela Normal Superior Dr. Luis Cesar Ingold de Villa Elisa y la U.E.N.I. Nº4 Segunda Mamá de Gualeguaychú. En ejecución

Se está trabajando además en la Escuela Nº27 Antonia Moreira de Tabossi; en la Escuela Nº80 Procoro Crespo de Colonia Oficial; y en las Escuelas Primaria Nº118 María de los Remedios del Valle La Capitana y Secundaria Nº15 Claudio Lepratti, ambas de Concepción del Uruguay. Sobre las obras de fachada

Las intervenciones para solucionar problemas de pintura sobre las fachadas de los establecimientos escolares consisten en una verificación y acondicionamiento de la superficie del frente de la escuela completa, a fin de reparar los sectores que presenten grafitis, grietas, fisuras o desprendimientos con adecuado tratamiento de reparación y posterior terminación con pintura látex exterior. Se realizan trabajos de pintura en las carpinterías de aberturas y rejas que se encuentren deterioradas unificando el color de las mismas.