Lucía Varisco calificó a legisladores del PRO de “fascistas”

Rechazo profundamente que los legisladores del PRO se levantaran de sus bancas para no oír el mensaje del Presidente Argentino, surgido de la voluntad popular en elecciones libres y con quien me separan diferencias insalvables.

Hace 34 años (1988) otro presidente era abucheado en la Sociedad Rural Argentina y no se le permitía hablar para no ser escuchado. “Es una actitud fascista no escuchar al orador” dijo Alfonsín.



Cualquier parecido con la actualidad será mera coincidencia?